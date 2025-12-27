Es tendencia:
Jugó en la Serie D, fue revelación en Inter Miami y reveló secretos de Messi en el vestuario: “Me dijo que le gusta Italia”

El jugador que llegó al club a través del SuperDraft reveló que el crack argentino le dijo que tiene las condiciones para regresar a Europa por la puerta grande.

Por Juan Ignacio Portiglia

El astro regresó a Argentina para pasar sus vacaciones en familia.
El astro regresó a Argentina para pasar sus vacaciones en familia.

Inter Miami no tiene un historial de grandes aciertos en el SuperDraft que año a año organiza la MLS. Sin embargo, sobre finales de 2023 se quedó con un joven futbolista italiano que había militado en la Serie D antes de decidir emigrar a los Estados Unidos y que este año, el de su consolidación, terminó siendo clave para la conquista de la MLS Cup.

El jugador en cuestión es Yannick Bright, quien aunque se perdió todo el Mundial de Clubes por lesión disputó un total de 43 partidos este 2025 a las órdenes de Javier Mascherano, acumuló 2.036 minutos en el terreno de juego, aportó un gol y entregó una asistencia.

Con la temporada finalizada, el oriundo de Milán concedió una entrevista a La Gazzetta dello Sport en que reveló algunas intimidades de Lionel Messi en el vestuario e incluso dijo que le reconoció su gusto por Italia, país que visitó más de una vez como jugador del Barcelona.

“Leo es una persona muy humilde, con un aura increíble. Recuerdo la primera vez que lo vi; casi me desmayo, a pesar de haberme preparado mentalmente. Se presentaba como una persona más; es un líder dentro y fuera del campo. Antes de los partidos, siempre sabe encontrar las palabras adecuadas para motivarnos. Es un profesional ejemplar, con una atención obsesiva al detalle“, explicó sobre el capitán de Inter Miami.

Yannick Bright, el italiano que apadrinó Messi en el vestuario de Inter Miami. (Getty)

Y continuó: “Es un tipo tranquilo, pero en el campo se transforma en un animal. A sus 38 años, después de todo lo que ha ganado, nunca quiere perder, ni siquiera en los entrenamientos. En el vestuario, tiene una excelente relación con todo el equipo”.

Sobre su vínculo personal con Messi, pese a no formar parte del grupo de amigos con el que el ex Barcelona convive en Miami, Bright dijo tener un trato muy cercano. “Hablamos mucho de fútbol. Me habla de su familia y me pregunta por la mía”, dijo el futbolista de 24 años.

Y agregó: “Ha sido de gran ayuda estos dos años, tanto dentro como fuera del campo. Me dijo que le gusta Italia y los partidos que ha jugado en el San Siro. Cuando ganó al AC Milan con el Barcelona en 2011, yo también estaba en la grada, gracias a mi hermano, que jugaba en la cantera“.

¿Volver a Europa por la puerta grande?

Yannick Bright dejó el fútbol europeo como jugador de la cuarta categoría del fútbol italiano, pero ha mostrado tener las condiciones necesarias para volver por la puerta grande si así lo quisiera, algo que incluso le confirmaron no solo Lionel Messi, sino también el recientemente retirado Jordi Alba.

Me emocioné mucho cuando Jordi y Leo me dijeron que tenía lo necesario para jugar en Europa. Ahora mismo, estoy pensando en volver a ganar con Inter Miami la próxima temporada. En el futuro, competir en el fútbol europeo sin dudas sería un gran reto”, manifestó al respecto.

En síntesis

  • Yannick Bright disputó 43 partidos y 2.036 minutos con Inter Miami en la temporada 2025.
  • Lionel Messi y Jordi Alba validaron que el italiano tiene condiciones para regresar a Europa.
  • El jugador reveló en La Gazzetta dello Sport el gusto del capitán argentino por Italia.
