En Barcelona confirman que pueden fichar a Julián Álvarez: “Hemos hecho los deberes”

Mientras Julián Álvarez atraviesa el momento más difícil en su relación con los hinchas desde su llegada al Atlético de Madrid, producto especialmente de la sequía de seis partidos sin goles por LaLiga; en Barcelona salieron a reconocer abiertamente el interés en su fichaje y también la capacidad económica para abordar las altas exigencias del club Colchonero para dejarlo salir.

Quien habló sin rodeos de su gusto por el delantero argentino fue Enric Masip, una ex gloria del handball culé que actualmente se desempeña como miembro de la comisión deportiva del club y es muy cercano al presidente Joan Laporta. En diálogo con Solo para Culés TV reconoció en La Araña al recambio ideal para Robert Lewandowski.

“Es un jugadorazo, con una calidad increíble. Está haciendo una gran temporada en el Atlético y es uno de los grandes goleadores que hay en el mundo. Está claro”, dijo sin detenerse en la seguidilla de partidos sin convertir que sí tiene molestos a los fanáticos del Atlético de Madrid.

Sobre las posibilidades de Barcelona de afrontar un fichaje que, por exigencia Colchonera, podría costarle alrededor de 100 millones de euros, explicó. “El presidente ya dijo que el Barça siempre debe estar en disposición de poder fichar a quien considere para poder reforzar la plantilla”.

La sequía goleadora de Julián Álvarez no promovió desinterés en Barcelona. (Getty).

Y agregó: “Después de los deberes que hemos hecho en el plano económico y sobre todo con el equilibrio salarial que hay en la plantilla, entre jóvenes y veteranos, el Barça podría afrontar esa situación. No tengo dudas que sería así. A ciencia cierta lo sabremos a medida que vaya avanzando, pero eso quiere decir que hay una salud económica, institucional, deportiva, muy importante”.

Altético de Madrid no piensa en refuerzos de ataque

Atlético de Madrid no tiene intenciones de desprenderse ni de Julián Álvarez, hace tiempo pretendido por Barcelona; ni de Alexander Sorloth, que en los últimos días despertó interés en el Galatasaray; y por esa razón no están planificando refuerzos en el ataque para el próximo mercado de pases.

Por el contrario, Diego Simeone considera que todavía puede obtener un rendimiento mucho mejor de sus futbolistas ofensivos en la segunda mitad de la temporada.

