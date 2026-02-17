Un equipo de tercera división ofrece lingotes oro valuados en miles de euros a quienes compren sus camisetas

A lo largo de los años hemos visto centenares de movidas publicitarias con el objetivo de ganar seguidores y vender camisetas. Pero tal vez nunca una como la del FC Versailles de la tercera división francesa. El conjunto creado en 1941 disputa el Championnat National y anunció que cada compra de una de sus camisetas podría venir acompañada de un lingote de oro.

Esto se debe a su nueva asociación con Godot & Fils, una empresa dedicada a la compra-venta de oro y otros metales preciosos. Como parte de esta colaboración, se regalarán varias monedas y lingotes de oro por valor de entre 650 y 2.800 euros a través de varios eventos.

El Versailles busca atraer nuevos fanáticos con esta particular promoción.

Entre febrero y marzo, cada compra de una camiseta Oro del FC Versalles es válida para ingresar en un sorteo donde el premio es 1 lingote de oro, que se colocará directamente en el paquete del ganador. En total hay cinco lingotes en esta promoción: dos de 20g, valuados en 2920 euros cada uno; dos lingotes de 10g de 1474 euros de valor, y uno de 5g, de 740 euros.

La siguiente promoción es para el partido FC Versailles vs. Sochaux del 3 de abril, donde cada entrada comprada y validada acceso a un concurso para ganar una moneda Louis d’Or (790 euros), así como una camiseta Oro del club. Finalmente, en mayo habrá una búsqueda de tesoro en la ciudad de Versalles donde el premio es un lingo de 10g de 1474 euros.

La nueva camiseta oro del FC Versailles se debe a su asociación con una casa de compra-venta de oro.

El FC Versailles actualmente se encuentra sexto en el Championnat National, y si bien es un equipo que jamás estuvo en primera división, fue uno de los clubes formativos de Thierry Henry, quien estuvo en su academia entre 1992 y 1993.

