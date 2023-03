¿Será? Las fotos se viralizaron rápidamente en las redes sociales. A horas de que se lance la nueva campaña de Adidas para el fútbol femenino -según se anunció en el cronograma oficial del partido de la Selección masculina ante Panamá en el Estadio Más Monumental- aparecieron imágenes de las jugadoras con lo que sería el nuevo modelo a estrenar para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que comienza el 20 de julio. Se trataría de la suplente.

El sitio FootyHeadlines, especialista en camisetas, fue el que dio a conocer el adelanto, sin confirmación oficial por parte de la marca que provee la indumentaria oficial del equipo. En una de las imágenes se las puede ver a Vanina Correa, arquera y capitana de la Selección, Estefanía Banini y Maricel Pereyra posando con la nueva remera.

La foto tiene el mismo fondo que las publicadas en enero por la marca anunciando el lanzamiento de la pelota oficial del Mundial, la Oceanuz (también en las fotos aparecen, de forma individual, Correa, Pereyra y Larroquette, quienes son atletas de la marca mientras que la volante ofensiva del Atlético Madrid es representante de la marca de la pipa).

La camiseta

No sólo se viralizó la imagen por la novedad, ya que sería la primera vez que el fútbol femenino de Argentina tendría un modelo exclusivo para el Mundial y no la adaptación de la masculina. Sino también, como ocurrió con la camiseta violeta en la previa a Qatar 2022, por el particular diseño y los colores. Según quienes filtraron la imágenes, la misma estaría inspirada en la Quebrada de Humahuaca.

En otra de las imágenes que llegó a la redes sociales se puede ver la misma camiseta con el fondo sostenida sobre lo que sería la serranía del Hornocal, a 25 kilómetros de la ciudad de Humahuaca, en la Provincia de Jujuy, una formación rocosa conocida como el cerro de 14 colores, a 4260 metros sobre el nivel del mar.

Habrá que esperar hasta este jueves a las 17 cuando se anuncie finalmente si la camiseta que fue furor en Twitter (y que formó parte de una lista de camisetas filtradas de otras selecciones) es la verdadera o no.