Lo había anunciado. Lo repitió ante cada micrófono. Y llegó ese día. Quizás antes de lo que habían soñado. Con el cierre de la fase de grupos con Suecia y la derrota que no permitió avanzar a octavos, Estefanía Banini tuvo su último baile, su último partido con la Selección nacional. Una historia que comenzó en enero del 2010 y que finalizó 13 años después, en Australia y Nueva Zelanda. “Hoy me toca irme, pero estoy orgullosa del camino que recorrí con la Selección”.

“Ya no habrá más gambetas con la Selección”, dijo la 22 de Argentina, que sí continuará jugando ya que renovó su contrato por un año con el Atlético de Madrid tras ganar la Copa de la Reina. Allí volverá con su técnica individual, con su personalidad y su juego. España seguirá disfrutando de la mendocina.

“No sé si fue como lo esperaba, queríamos ganar, queríamos pasar, estamos mostrando el camino, enfrentando bien a ese tipo de rivales. Ahora quedan un montón de generaciones por delante que van a defender esta camiseta con su vida”, dijo en el post partido, con los ojos rojos de la emoción con la que vivió cada instante, desde que pisó el césped del Waikato Stadium y que explotó durante el Himno Nacional.

Con Banini se despide una bandera de la Selección, adentro y afuera. La que luchó por mejorar las condiciones, la que a puro enganche y personalidad guió al equipo a vivir momentos inolvidables. La referente de muchas niñas y no tan niñas que ven en su gambeta la oportunidad de soñar y de creer que algún día todas las puertas del fútbol estarán abiertas para ellas. Esa es Estefi, con la 22 en la camiseta y el 10 en el corazón.

El balance mundialista

A sus 33 años, Banini completó seis partidos mundialistas, siendo éste el de más minutos jugados (270 contra 218) según los datos de Opta. Su presencia se sintió fuerte: tuvo más cantidad de pases (210 contra 151 en Francia), más gambetas (26 contra 15) y más pases en el último tercio (30 contra 17). Un Mundial siendo más protagonistas, algo por lo que Estefi luchó también.

Porque pese a haber llegado a la Selección en 2010 (para jugar la Copa Bicentenario en Chile) el primer Mundial de Banini fue en Francia 2019 ya que Argentina no se clasificó desde ni en el 2011 ni en el 2015. La mendocina saltó desde su provincia al fútbol chileno, justo después de aquella competencia en Coquimbo, sin pasar por la Primera de Argentina y vivió su mejor etapa en el Colo Colo, donde conquistó una Copa Libertadores y varios títulos locales.

Después llegaron los Panamericanos del 2011 en Guadalajara, en los que Argentina finalizó séptima, y ya sin competencia oficial recién el retorno fue para los Odesur 2014, en los que logró su primer título con la Selección: se llevó el oro ante Chile, siendo las primeras campeonas en la competición, que incorporó el fútbol femenino para esa edición.

Tras el cuarto lugar en la Copa América 2014 y los Panamericanos 2015, Argentina volvió a tener actividad importante recién en el 2018, para afrontar una nueva Copa América, la que sería histórica. Con tres goles de Estefanía, Argentina se metió en la fase final, finalizando en tercer lugar y obteniendo el boleto para el repechaje mundialista ante Panamá y clasificando a los Panamericanos de Lima. Así, la mendocina encaminaba a la Selección a los primeros planos nuevamente.

Pero, también, aprovechando que los ojos estaban puestos en ellas, aprovechó para liderar la revolución interna del equipo: la famosa foto haciendo el Topo Gigio (las manos en las orejas), exigiendo ser escuchadas, pidiendo mejoras en las condiciones, solicitando el pago de viáticos para representar al país y condiciones básicas como ropa o lugar para entrenar.

Los reclamos

Los saltos en el tiempo entre cada partido en los que Banini disputó partidos con la celeste y blanca responden a la situación que por aquellos años vivía la Selección femenina. Durante años sin competencia oficial, con citaciones esporádicas sólo para las grandes competencias del calendario, sin plan de trabajo y sosteniendo la presencia sólo por el amor a los colores.

“Es pasión por esta camiseta, mucha lucha. Nos hemos enfrentando a muchas discriminaciones, abuso de poder y demás. Creo que esa lucha de la mujer argentina es el legado que tratamos de dejar”, dijo Banini tras despedirse contra Suecia. “Creo que hice una gran lucha en su momento para que esto mejorara pero acá se termina con la Selección”, le había dicho a Télam. Es que además de sufrir el destrato que existía hacia la Selección femenina, ella también se quedó afuera por reclamar.

En 2019, tras haber obtenido los primeros dos puntos históricos en un Mundial (en 2003 y 2007 Argentina había perdido todos sus partidos), fue el momento de exigir más cambios. Cuando Carlos Borrello presentó la lista para los Panamericanos de Lima, el mismo año que el Mundial, la capitana y 10 argentina no figuraba en la convocatoria. “El cuerpo técnico decidió dejarme afuera”, escribió en redes sociales.

“Ellos, quienes son los únicos que cobran, ellos que por tener diferencias han decidido darle un punto final a mi sueño de defender a la más linda. El motivo de esto es muy simple: se habló con todo el equipo que viajó al Mundial ya que pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos! (…) Queremos personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos y no que al salir a jugar nos digan “nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo”.

Así Banini explicaba su ausencia de la Selección, que se mantuvo hasta el 2022. De aquellas cuatro ausentes tras el Mundial, cuando Germán Portanova tomó las riendas del equipo en septiembre del 2021 sólo dos volvieron: Florencia Bonsegundo y Ruth Bravo. Belén Potassa nunca más fue citada. Y, siendo la primera argentina en figurar en el XI ideal de la FIFA en los premios The Best, el DT decidió, como el mismo explicó “priorizar el grupo” antes de citarla.

Lo hizo antes de la Copa América y con ella el equipo consiguió el tercer puesto, la clasificación al Mundial y a los Panamericanos. Pero en Santiago 2023 ya no estará Estefi. Pero su camino quedará marcado, por sus gambetas, por su juego y por sus reclamos adentro y afuera, buscando que lo logrado no se olvide y que la lucha por seguir mejorando no se detenga.