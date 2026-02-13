El positivo balance de Franco Colapinto tras cerrar los test en Bahrein con Alpine: “Dimos algunos pasos”

La puesta a punto de la Fórmula 1 en 2026 sigue su curso y Franco Colapinto dejó su sello en el asfalto de Bahrein. El piloto de Alpine fue el encargado de bajarle la persiana a los tres días de pruebas oficiales en el Golfo Pérsico, dejando un saldo más que alentador tanto en los cronómetros como en la recopilación de datos para la escudería francesa.

Con el correr de los días, el argentino se fue mostrando cada vez más cómodo en el A526. Y los números lo demuestran: durante la última jornada registró una marca de 1:35.806, acomodándose sexto en la tanda matutina y octavo por la tarde. Incluso, se convirtió en la vuelta más rápida de todo el equipo en lo que va de los ensayos, superando a Pierre Gasly.

Tras descender del monoplaza, Colapinto se mostró satisfecho con el trabajo realizado. “Tres días, mucho cubierto, 144 vueltas. Fue mucho, pero por supuesto muy contento de obtener los aprendizajes, obtener todo el kilometraje que queríamos con muchos elementos de prueba que fueron muy útiles y recopilaron muchos datos“, analizó el pilarense en los canales oficiales de Alpine.

Además, Colapinto remarcó la evolución del vehículo: “Dimos algunos pasos, así que contento, por supuesto. Todavía hay mucho que entender y mucho que superar, pero siento que nos estamos acercando“. Y destacó la labor de Gasly: “Pierre tuvo un día realmente sólido ayer, cubrimos mucho con él también y hoy el auto se sentía un poco mejor“.

Luego, fiel a su estilo, el argentino se tomó con humor algunos detalles técnicos de la práctica. “Hicimos algunos ‘burnouts’ (quemar neumáticos) que me quedaron un poco largos, pero era solo para calentar las gomas“, soltó entre risas, antes de dedicarle un sentido agradecimiento al esfuerzo de sus mecánicos a lo largo de la semana.

La mira en Australia

Más allá de las declaraciones oficiales, Colapinto también dijo presente en sus redes sociales para compartir su alegría con los fanáticos, aportando su inconfundible toque albiceleste. “Estaba lindo el calor de Bahrein para unos tienzos (mates) y para unas cuantas vueltitas!!! Día positivo, mucha info que necesitábamos. Un test más y readys para Melbourne. Gracias equipo“, escribió en un carrusel de fotos que resumía sus días en la pista.

La agenda de la Fórmula 1 no da respiro. Del miércoles 18 al viernes 20 de febrero, la Máxima llevará a cabo la segunda y definitiva tanda de test en Bahrein. Será la última oportunidad para que Alpine y todas las escuderías ultimen detalles antes de poner oficialmente primera el 5 de marzo en el Gran Premio de Australia, la cita que abrirá el telón de la temporada.

