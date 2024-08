Franco Colapinto participó este jueves de su primera ronda de atención a la prensa como piloto de Fórmula 1, tras la confirmación de que correrá para la escudería Williams las últimas nueve carreras de la temporada 2024 y ansioso por tener su estreno en el Gran Premio de Monza.

Durante la misma, el argentino tuvo un sugestivo ida y vuelta con una periodista de la Cadena DAZN a la que demostró conocer muy bien. Se trata de Christine Giampaoli Zonca, mejor conocida como Christine GZ, quien también se desempeña como piloto.

“Enhorabuena, claramente. Estarás en una nube, ¿no?”, lo recibió ella. Pero Colapinto interrumpió su respuesta para hacerle saber cuánto había esperado por ese encuentro: “Sí, estoy en una nube. Gracias por hacerme una nota. Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos. Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa”, le respondió.

Lejos de intimidarse con la inesperada confesión del piloto argentino, Christine le devolvió el elogio. “Gracias. La verdad he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho ‘este chico me va a caer bien'”, retrucó la periodista de DAZN. “¿Qué entrevistas habrás visto?”, se preguntó él. “Ya te lo cuento luego. No creo que se pueda a cámara”, respondió ella.

Desde la Cadena DAZN no tardaron en presumir el episodio. “Williams ha hecho realidad lo que tanto quería Franco Colapinto. Conocer a Christine GZ”, bromearon desde sus redes sociales oficiales para compartir el divertido ida y vuelta.

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar. “Ancara Messi”, escribió uno de ellos. “No pierde tiempo el pibe”, comentó otro. “Tiene sangre Argentina”, presumió un tercero. “Invente, Román. Invente”, lo alentó uno más.

¿Quién es Christine GZ?

Christine Giampaoli Zonca, de 31 años, es una piloto de carreras y periodista de la cadena DAZN que tiene nacionalidad española e italiana, pero que nació en Pondicherry, India. Licenciada en ingeniería de deportes motores, en 2016 fue noticia por integrar un equipo de Rally íntegramente femenino, con el que compitió en Cataluña.

En 2023, a la vez que fue ganando gran popularidad como periodista en la Fórmula 1, firmó con Carl Cox para la tercera temporada de Extreme E, categoría de automóviles todoterreno eléctricos que se desarrolla en lugares de lo más remotos del mundo. Pero sin dudas se dio el gran gusto de su carrera participando del Rally Dakar 2024, en el que logró cruzar la línea de meta con el equipo TC Racing del actual arquero de Real Madrid, Thibaut Courtois.