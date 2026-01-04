En Inglaterra destacan la mejor carrera de Franco Colapinto en la temporada 2025 de la Fórmula 1: “Cerca de sumar puntos”

Mientras el mundo de la Fórmula 1 cuenta los días para que se enciendan los motores en 2026, la prensa especializada continúa pasando en limpio lo que dejó la temporada anterior. En ese balance, el prestigioso medio británico The Race, conocido por haber sido crítico con Franco Colapinto en otras oportunidades, esta vez se detuvo para destacar la que consideraron su mejor actuación a bordo del monoplaza francés: el Gran Premio de los Países Bajos.

En su análisis del año, el portal inglés no dudó en señalar la cita en Zandvoort como el pico de rendimiento del pilarense. “Esta carrera se celebró en un momento de la temporada en el que Colapinto estaba en una buena racha ascendente. Estuvo cerca de sumar puntos, y bien podría haber superado a Esteban Ocon con un poco más de tiempo”, escribieron los analistas.

Aquella tarde en territorio neerlandés, Colapinto finalizó en la 11° posición, completando su labor más sólida con Alpine en el año. El mérito fue doble: no solo manejó con un ritmo y sin errores, sino que lo hizo luego de haber recibido algunos “cuestionamientos amistosos” por parte de Flavio Briatore debido al rendimiento que tuvo hasta dicha fecha, demostrando carácter para responder en la pista y quedar a las puertas de sumar puntos.

El apoyo de los fanáticos, uno de los rituales que Colapinto disfrutó también en Países Bajos (Getty Images).

Alpine y Colapinto pusieron en marcha el operativo 2026

Lejos de quedarse con los elogios del pasado, Colapinto ya tiene la mente puesta en el desafío que se viene. Desde el pasado 2 de enero, la fábrica de Enstone reabrió sus puertas. Por eso, tanto el argentino como su compañero, Pierre Gasly, se encuentran realizando una intensa rutina de entrenamiento físico para endurecer el cuerpo de cara a la exigencia del calendario, que se estrenará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

Mientras tanto, la ansiedad por ver el nuevo auto de Alpine tiene fecha de vencimiento muy cercana. Si bien la presentación oficial será el 23 de enero y los tests de pretemporada en Barcelona iniciarán el 26, el contacto con la pista se dará antes. Será el próximo domingo 11 cuando Colapinto y Gasly completen sus primeros 100 kilómetros con el A526 (probablemente pintado de negro para ocultar detalles) en la ciudad catalana para verificar que el equipo no presente dificultades. La expectativa es total. Y Franco quiere mejorar aquel 11° en Países Bajos.

