En Inglaterra revelan el inesperado beneficio de Alpine para el 2026 por haber quedado última en la Fórmula 1

La temporada 2025 de Fórmula 1 terminó siendo un calvario para todo Alpine, sus fanáticos y, por decantación, los seguidores argentinos que sufrieron viendo a Franco Colapinto luchar en el fondo de la parrilla con una herramienta sin filo. El equipo de Enstone finalizó último en el Campeonato de Constructores, con una imagen deportiva por cambiar. Sin embargo, desde Inglaterra aseguran que este rendimiento deportivo podría esconder la semilla de un renacimiento.

Según un análisis publicado por el medio especializado The Race, conocido por su rigurosidad técnica, y de mirada crítica en más de una ocasión con el piloto argentino, la debacle de Alpine en este año no fue accidental, sino la consecuencia de una apuesta extrema: volcar absolutamente todos los recursos al monoplaza de 2026 antes que nadie.

En ese sentido, el informe británico plantea una hipótesis inesperada: que el 2025 podría considerarse un “éxito” estratégico a largo plazo. Sí, a pesar de su flojo rendimiento en pista. ¿La razón? Radica en que Alpine detuvo el desarrollo de su coche actual (el A525) en nada menos que enero, mucho antes de que siquiera comenzara la temporada. Entonces, mientras sus rivales directos seguían gastando dinero para mejorar sus autos actuales, la escudería francesa ya estaban trabajando mentalmente en el 2026.

“Invertir lo máximo posible en 2026”

En ese sentido, el medio cita a David Sánchez, director técnico de Alpine, quien explicó la lógica detrás de tener un auto tan lento durante toda la última temporada. “Nuestra estrategia en 2025 era básicamente invertir lo máximo posible, lo antes posible, en el coche de 2026″, sostuvo.

Franco Colapinto, con la mira puesta en una nueva temporada de Fórmula 1 (Prensa Alpine).

Y justificó: “Porque para intentar dar ese paso adelante y erradicar muchas limitaciones fundamentales que llevan tiempo desarrollar, teníamos que empezar pronto“. Es decir, puertas adentro sabían que el monoplaza tenía problemas heredados del 2024, pero que arreglarlos hubiera significado gastar recursos que necesitaban para el nuevo reglamento. Por eso, decidieron sufrir en la pista hoy para intentar ganar mañana.

La ventaja que busca tener Alpine por sobre el resto

Lo más curioso de esta inacción deliberada por parte del equipo generó confianza puertas adentro. Steve Nielsen, director deportivo de la escudería, brindó una mirada particular. “Cuando veo a Haas, que ha hecho un gran trabajo este año, poniendo una nueva mejora en el coche en Austin, pienso: ‘Vaya, eso los va a hacer subir’. Pero la sensación cálida es que eso significa que no han tenido el auto de 2026 en el túnel“, confesó a The Race.

De esta forma, el razonamiento se presenta matemático. Cada hora que un rival usó para mejorar su auto de 2025, fue una hora que no usó para el modelo de 2026. “Llegar tan tarde [al desarrollo de 2026], porque todos tenemos recursos muy similares, será, espero, una penalización para ellos“, agregó el directivo.

Ahora, en Alpine será a todo o nada. Jugaron una carta peligrosa y ahorraron recursos, asumiendo el costo de que Colapinto y Gasly paguen en la pista manejando un auto que se congeló en enero mientras el resto avanzaba. Pero si la teoría de The Race y la apuesta de Alpine son correctas, el sufrimiento de este año podría transformarse en una ventaja competitiva real.

