Franco Colapinto y Pierre Gasly superaron a cuatro duplas de la Fórmula 1 del 2026

Poco a poco se acerca el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y todos los equipos tienen a sus pilotos confirmados para afrontarla. Pese a los resultados negativos del 2025, Alpine eligió apostar por la misma dupla del año pasado y ratificar a Franco Colapinto junto con Pierre Gasly.

De hecho, antes que culmine la última edición de la F1, el equipo con sede en Enstone renovó y extendió el contrato de su piloto francés, y confirmó la continuidad de Colapinto para esta temporada de manera oficial. Con promesas de una mejor performance debido a los ajustes que realizó la escudería, el 2026 se estima como un año esperanzador para Alpine.

Puertas afuera de la escudería confían en este optimismo que sostienen en el interior del equipo alpino. Esta información quedó plasmada en una encuesta que la propia Fórmula 1 realizó en su página web.

Mediante una consulta popular, la F1 analizó a las 11 duplas que tendrá la Máxima este 2026. Y, a diferencia de lo sucedido el año anterior, Alpine no quedó en el último lugar. Cuestión que, en la votación hecha por los fanáticos de la Fórmula 1 a través de su artículo, el tándem Colapinto – Gasly recibió un 5% de los votos y quedó ubicada en la séptima posición.

Así, Alpine superó a Aston Martin (Fernando Alonso – Lance Stroll), Audi (Nico Hülkenberg – Gabrial Bortoleto), Haas (Esteban Ocon – Oliver Bearman) y VCARB (Liam Lawson – Arvid Lindblad). De esta manera, Colapinto y Gasly pueden ilusionar como dupla a todo Alpine. ¿Será este el año de la escudería liderada por Flavio Briatore?

El ranking completo de las mejores duplas, según la encuesta de la Fórmula 1

McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri): 34% Ferrari (Charles Leclerc y Lewis Hamilton): 17% Red Bull (Max Verstappen y Isack Hadjar): 15% Cadillac (Sergio Pérez y Valtteri Bottas): 11% Mercedes (George Russell y Kimi Antonelli): 10% Williams (Alex Albon y Carlos Sainz): 6% Alpine (Franco Colapinto y Pierre Gasly): 5% Aston Martin (Fernando Alonso y Lance Stroll): 1% Audi (Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto): 1% Haas (Oliver Bearman y Esteban Ocon): 0% Racing Bulls (Liam Lawson y Arvin Lindblad): 0%

Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería

McLaren

Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)

Mercedes

George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)

Ferrari

Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)

Red Bull

Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)

Williams

Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)

Aston Martin

Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)

Visa Cash App Racing Bulls

Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)

Audi

Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)

Haas

Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)

Alpine

Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)

Cadillac

Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)

El calendario de la Fórmula 1 en 2026

Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs

Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs

Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs

Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs

Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs

Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs

Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs

Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs

Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs

Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs

Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs

Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs

Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs

Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs

Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs

Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs

Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs

Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs

Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs

Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs

Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs

Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs

Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs

Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs

* Sujeto a homologación de la FIA

–HORARIOS DE ARGENTINA

Dónde ver la F1 2026

Al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante Disney +. Además, Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada.