Franco Colapinto y Pierre Gasly superaron a cuatro duplas de la Fórmula 1 del 2026

Poco a poco se acerca el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y todos los equipos tienen a sus pilotos confirmados para afrontarla. Pese a los resultados negativos del 2025, Alpine eligió apostar por la misma dupla del año pasado y ratificar a Franco Colapinto junto con Pierre Gasly.
De hecho, antes que culmine la última edición de la F1, el equipo con sede en Enstone renovó y extendió el contrato de su piloto francés, y confirmó la continuidad de Colapinto para esta temporada de manera oficial. Con promesas de una mejor performance debido a los ajustes que realizó la escudería, el 2026 se estima como un año esperanzador para Alpine.
Puertas afuera de la escudería confían en este optimismo que sostienen en el interior del equipo alpino. Esta información quedó plasmada en una encuesta que la propia Fórmula 1 realizó en su página web.
Mediante una consulta popular, la F1 analizó a las 11 duplas que tendrá la Máxima este 2026. Y, a diferencia de lo sucedido el año anterior, Alpine no quedó en el último lugar. Cuestión que, en la votación hecha por los fanáticos de la Fórmula 1 a través de su artículo, el tándem Colapinto – Gasly recibió un 5% de los votos y quedó ubicada en la séptima posición.
Así, Alpine superó a Aston Martin (Fernando Alonso – Lance Stroll), Audi (Nico Hülkenberg – Gabrial Bortoleto), Haas (Esteban Ocon – Oliver Bearman) y VCARB (Liam Lawson – Arvid Lindblad). De esta manera, Colapinto y Gasly pueden ilusionar como dupla a todo Alpine. ¿Será este el año de la escudería liderada por Flavio Briatore?
El ranking completo de las mejores duplas, según la encuesta de la Fórmula 1
- McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri): 34%
- Ferrari (Charles Leclerc y Lewis Hamilton): 17%
- Red Bull (Max Verstappen y Isack Hadjar): 15%
- Cadillac (Sergio Pérez y Valtteri Bottas): 11%
- Mercedes (George Russell y Kimi Antonelli): 10%
- Williams (Alex Albon y Carlos Sainz): 6%
- Alpine (Franco Colapinto y Pierre Gasly): 5%
- Aston Martin (Fernando Alonso y Lance Stroll): 1%
- Audi (Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto): 1%
- Haas (Oliver Bearman y Esteban Ocon): 0%
- Racing Bulls (Liam Lawson y Arvin Lindblad): 0%
Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería
McLaren
Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)
Mercedes
George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)
Ferrari
Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)
Red Bull
Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)
Williams
Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)
Aston Martin
Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)
Visa Cash App Racing Bulls
Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)
Audi
Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)
Haas
Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)
Alpine
Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)
Cadillac
Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)
El calendario de la Fórmula 1 en 2026
- Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs
- Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs
- Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs
- Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs
- Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs
- Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs
- Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs
- Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs
- Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs
- Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs
- Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs
- Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs
- Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs
- Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs
- Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs
- Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs
- Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs
- Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs
- Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs
- Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs
- Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs
- Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs
- Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs
- Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs
* Sujeto a homologación de la FIA
–HORARIOS DE ARGENTINA
Dónde ver la F1 2026
Al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante Disney +. Además, Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada.