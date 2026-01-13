Alpine encuentra al reemplazante de Jack Doohan en una promesa de la Fórmula 2

Este martes se dio a conocer que Jack Doohan dejó de ser piloto de la escudería Alpine, tras un 2025 en el que inició la temporada como piloto titular dentro de la Fórmula 1, pero en el que también perdió el puesto y ni siquiera fue tenido en cuenta como piloto reserva, rol ocupado por Paul Aron.

Pero la salida de Doohan de Alpine apenas ocho meses después de haber perdido el puesto con Franco Colapinto tiene un motivo adicional, y es el de abrir espacio para fichaje del nuevo piloto marcado por Flavio Briatore. Y es que, según indican medios europeos, Alpine tiene encaminado el fichaje de Alex Dunne.

Alex Dunne, el señalado por Alpine para ocupar el puesto vacante tras la salida de Doohan. (Getty)

El irlandés de 20 años fue piloto de pruebas de McLaren en 2025, haciendo su debut en la Fórmula 1 en la FP1 del Gran Premio de Austria, y terminó quinto en el campeonato de la Fórmula 2, tras ganar dos carreras en el inicio de la temporada, en China y en Imola.

Alex Dunne continuaría pilotando en el Rodin Motorsport de la Fórmula 2, y combinaría su actuación en la categoría con el equipo principal de Alpine, algo similar a lo que fue el 2024 de Colapinto con el MP Motorsport y antes de convertirse en el piloto oficial de Williams, tras la salida de Logan Sargeant.

Qué será del futuro de Jack Doohan

La salida de Doohan, confirmada hoy, era un secreto a voces que llevaba ya semanas dando vueltas dentro del ambiente. Sin embargo, el australiano seguirá rondando el mundo de la Fórmula 1, o al menos eso es lo que indican en el medio especializado PlanetF1.

Publicidad

Publicidad

A pesar de salir de Alpine, Jack Doohan todavía tiene chances de seguir en la F1.

Jack Doohan habría sido tomado bajo el ala de Toyota y ese sería su camino de regreso a la Fórmula 1. La automotriz japonesa es la segunda más valiosa del mundo, valorada en 254 mil millones de dólares en 2025, solo por detrás de Tesla, y ve en Doohan un piloto para continuar su proyecto actual en Haas.

Toyota, que ya tuvo su propia escudería en la F1 en la primera década de este siglo, es Title Sponsor de Haas, y podría influir en la selección de pilotos para el 2027. Esteban Ocon y Ollie Bearman, los dos pilotos actuales, tienen solo un año de contrato restante y Doohan podría encontrar un hueco, dependiendo cómo se desarrolle la temporada.

Publicidad

Publicidad

En síntesis