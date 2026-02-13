Es tendencia:
Jack Doohan reapareció en la F1 tras ser reemplazado por Colapinto y dejar Alpine: “Feliz de dejar atrás el pasado”

En su regreso al paddock junto a Haas, el australiano rompió el silencio con una cruda confesión: "No diría que han sido mis mejores diez meses".

Por Bruno Carbajo

Jack Doohan, de regreso en la Fórmula 1 junto a Haas.
Durante los recientes test de pretemporada en Bahrein, una de las presencias que más llamó la atención fue la de Jack Doohan. El australiano, que había desaparecido de los primeros planos mediáticos tras perder su asiento titular en Alpine a manos de Franco Colapinto el año pasado, volvió a caminar por los boxes de la Fórmula 1, pero esta vez luciendo la indumentaria de la escudería Haas, como piloto de reserva.

Toda la temporada 2026 de la Fórmula 1 están en Disney+

En diálogo con los medios oficiales de la F1, Doohan dejó atrás el hermetismo y reflexionó sobre proceso que le tocó atravesar desde que fue bajado del A525. “No diría que han sido mis mejores diez meses, pero estamos empezando de cero“, confesó con sinceridad el joven de 23 años.

Y lejos de exponer rencores, como ya supo hacerlo en ocasiones anteriores, agregó: “Estoy feliz de dejar atrás el pasado y embarcarme en esta nueva aventura con una pizarra en blanco. Volveré a la mesa de dibujo, seré como una esponja, absorberé todo lo que pueda y aprenderé todo lo posible”.

Jack Doohan in the TGR Haas F1 garage at Bahrain Testing
Jack Doohan vive sus primeros días como piloto de reserva de Haas (Prensa Haas).

El objetivo: volver a correr

Si bien su rol principal será el trabajo en el simulador y estar a disposición de Haas los fines de semana de carrera, Doohan tiene claro que no puede permitirse otro año alejado de las pistas. “No he corrido mucho en los últimos dos años, ya que en 2024 no participé por decisión del equipo y el año pasado no corrí tanto como me hubiera gustado“, sostuvo.

Aunque no oculta su deseo de poder subirse al monoplaza de Haas, el australiano adelantó que podría cerrar su participación en otra categoría para no perder el instinto competitivo. “Es fundamental que me mantenga en forma para las carreras este año con un programa que espero poder concretar en los próximos días“, sostuvo sobre su futuro.

Doohan podría tener participación en otra categoría mientras espera por una chance en Haas (@ruben_plaza98).

Del calvario en Alpine al intento por renacer

La caída deportiva de Doohan fue abrupta. Tras asumir la titularidad, en el inicio de 2025, su participación estuvo marcada por una preocupante seguidilla de accidentes, la cual agotó la paciencia de la cúpula de Enstone y provocó que sea reemplazado por Colapinto a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña.

A partir de allí, Doohan quedó relegado dentro de la escudería francesa, perdiendo terreno incluso frente a otros reservas del equipo, como Paul Aron. A fin de año selló su desvinculación e intentó relanzar su carrera en la Súper Fórmula de Japón, pero el fantasma de los choques lo persiguió: tres accidentes consecutivos frenaron anticipadamente su travesía en suelo asiático.

Hoy, la estructura de Haas le abre las puertas para ser el piloto de reserva de la dupla titular conformada por Esteban Ocon y Ollie Bearman. “Me dieron una cálida bienvenida. Estoy aprendiendo muchos nombres nuevos y tengo muchas ganas de empezar“, destacó Doohan, quien sueña con reunir las credenciales para tener revancha en La Máxima.

Datos clave

  • Jack Doohan se incorporó a la escudería Haas como piloto de reserva para 2026.
  • El piloto australiano de 23 años fue reemplazado por Franco Colapinto en Alpine en 2025.
  • Doohan será el reserva de la dupla titular formada por Esteban Ocon y Ollie Bearman.
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

