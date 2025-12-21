Mercedes reveló el sonido del motor que usará Franco Colapinto y en Alpine crece la ilusión para la Fórmula 1 2026

A falta de tres meses para su inicio, la Fórmula 1 2026 ya calienta motores. Literalmente. Y todo gracias a una revelación que aceleró el pulso de los fanáticos: Mercedes dio a conocer el rugido de su nueva unidad de potencia, destinado a impulsar a la próxima generación de monoplazas. Un estreno que tiene un valor especial, ya que se trata del mismo propulsor que empujará las ilusiones de Franco Colapinto en su segunda temporada con Alpine.

Vale recordar que la escudería francesa, tras un 2025 para el olvido donde finalizó en el fondo de la tabla de constructores, dio un golpe de timón histórico, en el que dejó atrás la motorización Renault y se convirtió en cliente de la marca alemana, buscando replicar el éxito de otras estructuras que utilizan esta tecnología.

En ese sentido, el audio revelado por las Flechas de Plata es el primer indicio tangible de la normativa técnica que promete revolucionar la categoría. Pero la ilusión también la marca la historia: Mercedes fue el dominador absoluto cuando la F1 cambió de era en 2014, interpretando el reglamento mejor que nadie. En Alpine se aferran a esa estadística, anhelando que los ingenieros hayan vuelto a encontrar la fórmula mágica, permitiendo que Colapinto pase de luchar por la supervivencia a pelear por puntos.

Las novedades del nuevo motor de Colapinto

La nueva unidad de potencia Mercedes presenta modificaciones radicales, comenzando por la eliminación del MGU-H, el generador que recuperaba energía del calor del escape. Ahora, todo el sistema de recarga dependerá exclusivamente del MGU-K.

Además, la categoría apuesta fuerte a la energía cinética y a la sustentabilidad, elevando la potencia eléctrica del sistema híbrido de los actuales 120 kW a unos impresionantes 350 kW. Como si fuera poco, el auto funcionará con combustible 100% sostenible.

El mapa de potencia para 2026

Pese a la ilusión que se vive en Alpine, Mercedes no solo equipará al equipo de Enstone, sino que también suministrará motores a McLaren y a Williams, manteniendo una cartera de clientes robusta tras la partida de Aston Martin hacia Honda.

Así, la competencia se presenta feroz. Del otro lado estarán Ferrari, Honda, junto a dos nombres que se suman al baile: Audi y la alianza Red Bull-Ford. Sin embargo, el hecho de que Mercedes ya tenga un motor rugiendo y listo para los tests privados de Barcelona en poco más de un mes, sugiere que los alemanes vuelven a estar un paso adelante. Para Colapinto, puede tratarse de escuchar el sonido de la reivindicación.

