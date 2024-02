Gallardo reveló la razón por la que no convocó a Benzema

Al-Ittihad igualó sin goles en su visita a Uzbekistán, donde se enfrentó a Navbahor Namangan por los octavos de final de la Liga de Campeones de la AFC, y el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo no tuvo entre sus filas al francés Karim Benzema.

No es la primera vez que el ex DT de River prescinde de los servicios de Benzema, con quien ya tuvo algunos cruces y hasta hubo un momento en el que el Gato se marchó de Arabia Saudita sin dejar ningún tipo de rastro. Pero ahora que están mejor en su relación, el Muñeco se encargó de confesar por qué razón no convocó al atacante.

“Actualmente se está entrenando solo tras incorporarse al equipo hace algunos días. Cuando esté preparado física y técnicamente, sin duda se incorporará al grupo. Lo más probable es que esto suceda la próxima semana”, esbozó Gallardo, en conferencia de prensa, sobre la presencia del ex Real Madrid en el primer encuentro mano a mano que tuvieron Al-Ittihad y Navbahor Namangan.

Tras lo que fue el encuentro en Uzbekistán, el próximo escollo que tendrá Al-Ittihad será correspondiente a la Primera División de Arabia Saudita, donde tendrá que recibir a Al-Riyadh, el domingo 18 de febrero. ¿Gallardo tendrá a Benzema estará entre los convocados?

Los números de Gallardo en Al-Ittihad

Marcelo Gallardo acumula un 55,56% de efectividad en Al-Ittihad producto de 6 victorias, 2 empates y 4 derrotas en 12 partidos oficiales.

Las estadísticas de Karim Benzema en Al-Ittihad

Desde su desembarco en Al-Ittihad, Karim Benzema lleva 15 anotaciones y 5 asistencias al cabo de 24 encuentros de carácter oficial.

El posible reemplazante de Karim Benzema en Al-Ittihad

Debido a los constantes conflictos que presentó el francés, es posible que Al-Ittihad lo reemplace. Y el apuntado es Mohamed Salah, por quien deberían abonar 235 millones de euros.