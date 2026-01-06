En la prórroga y con un golazo de Boulbina, Argelia eliminó a Congo y se metió en cuartos de final de la Copa Africana

La Selección de Argelia que había mostrado un andar sin fisuras a lo largo de la fase de grupos tuvo que esperar hasta el minuto 118 de juego para poder desnivelar su duelo de octavos de final ante Congo y sellar la clasificación en la Copa Africana de Naciones, gracias a un espectacular zapatazo desde el borde del área de Adil Boulbina.

El partido había planteado desde el inicio una batalla de estilos, con Argelia buscando crecer a partir de la posesión de la pelota, manejando los tiempos del partido, pero lista para sufrir cada vez que Congo respondió con contragolpes a máxima velocidad.

Aunque el encuentro disputado en Rabat fue por momentos de ida y vuelta, los minutos transcurrieron sin que ninguno de los dos encontrara la contundencia necesaria de cara al arco rival para desnivelar la eliminatoria y terminó yéndose a la prórroga.

Fue en el segundo tiempo extra cuando Argelia comenzó a acumular ocasiones para desnivelar a su oponente, pero todas parecían morir en las manos del arquero Lionel M’Pasi hasta que el joven mediocampista del Al Duhail de Qatar marcó el golazo que clasificó al equipo del hijo de Zinedine Zidane.

El seleccionado argelino, que será rival de Argentina en el Mundial, había ganado el Grupo E con puntaje perfecto, por lo que fue la primera vez que no pudo ganar en los 90 minutos de juego reglamentarios a lo largo del certamen. El representativo congoleño, por su parte, había sido segundo de Senegal en el Grupo D, solo por diferencia de gol ya que ambos equipos finalizaron con siete puntos.

¿Quién será el próximo rival de Argelia?

El rival de la Selección de Argelia en cuartos de final será Nigeria, que también ganó su grupo con puntaje perfecto y viene de tener la actuación más convincente de los octavos de final, goleando 4-0 a Mozambique.

Así quedaron los cruces de cuartos de final

Mali vs. Senegal

Camerún vs. Marruecos

Argelia vs. Nigeria

Egipto vs. Costa de Marfil / Burkina Faso