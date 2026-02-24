Chilavert elevó el tono en la disputa ante Courtois: “Le sacó la novia a De Bruyne”

En la antesala a la revancha de este miércoles entre Real Madrid y Benfica, en el mundo del fútbol aún hay un inteso debate por el episodio entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni, a quien el brasileño acusó de racista y de llamarlo ‘mono’ con la boca tapada con su camiseta en pleno partido de ida en Portugal.

Al respecto, decenas de figuras del fútbol se manifestaron y la opinión de José Luis Félix Chilavert fue una de las más polémicas de todas. El exarquero paraguayo, que nunca teme a ser controversial, se puso del lado de Prestianni y criticó a los futbolistas del Merengue.

En conferencia de prensa, Thibaut Courtois salió a cruzar a Chilavert: “Es lamentable. No se pueden decir cosas así. Es otro tipo de insulto, y esas cosas no caben en el mundo de hoy ni en ningún lugar. Y menos aún viniendo de otro ex compañero de profesión”.

Lejos de bajar el tono de las declaraciones, las palabras del arquero belga no cayeron para nada bien en el ex Vélez, que contraatacó con fuerza, metiéndose no solo con el país del jugador de Real Madrid, sino con polémicas a nivel personal, donde involucró también a Kevin De Bruyne.

“Lamentable es él que le sacó la novia a De Bruyne”, replicó el paraguayo. “Ellos hablan de moral y Mbappé y Vinícius insultaron al chico Prestianni, ¿y no se les puede decir nada?”, soltó primero Chilavert en Radio Rivadavia.

Y aceleró: “Le quiero decir a Courtois que Bélgica está tomada por musulmanes, que ellos avalan, dónde le pegan y matan a las mujeres. Y otra cosa, le digo a Courtois que se anime a jugar con los pies, que se anime a salir del área, porque realmente es un arquero normal”.

Qué había dicho Chilavert sobre el cruce entre Prestianni y Vinícius

La semana pasada, el ex arquero de la Selección de Paraguay y tres veces elegido el mejor del mundo se puso del lado de Prestianni y fue crítico tanto con Vinicius como con Mbappé, a los cuales directamente insultó: “Me solidarizo con Prestianni porque Vinicius es el primero en insultar a todos. Si uno mira a la cámara, antes le dice “cagón”. El primer insulto vino del lado del jugador de piel negra”, afirmó.

“Daría lugar a que la comunidad gay, lesbiana y compañía sea el ejemplo a seguir. Y no, el fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono y el vídeo está amariconado“, continuó categóricamente Chilavert.

Y cerró redoblando aún más la apuesta: “El problema es muy profundo: el mundo que se vive hoy en día tiene poca memoria. Hubo un partido entre Brasil y España en el que una cámara de Netflix estaba filmando a Vinicius y él dijo llorando que le gustaría un fútbol en el que los negros puedan vivir mejor. Él mismo estaba discriminando. ¿Quiere que los blancos vivamos mal? ¿Qué puede decir? Mbappé habla de valores y todo eso, pero vive con un travesti. Eso no es normal”.

