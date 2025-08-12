Eden Hazard reveló su mala relación con una figura de Real Madrid: “Siempre ponía a otros jugadores por encima de mí”

Con apenas 32 años, Eden Hazard le dijo adiós al fútbol en 2023 tras un decepcionante paso por Real Madrid. El delantero belga llegó a la capital española en 2019 como una de las máximas estrellas del planeta, pero su talento se apagó poco a poco.

Sin dudas, Hazard puede ser considerado, en cuanto a talento, como uno de los mejores futbolistas de este siglo. Asimismo, su fichaje por los blancos quedará en los libros de este deporte como uno de los más desencantadores del planeta.

El segundo máximo goleador de la Selección de Bélgica recordó aquella etapa en Madrid y desempolvó un aspecto que le molestaba de Thibaut Courtois, su compañero en el elenco nacional y también en el club de LaLiga.

“Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”, señaló Hazard en el podcast de Zack Nani sobre cómo el arquero belga tenía preferencia por otros talentos dentro del plantel que conquistó Europa en el 2022.

Sin embargo, aportó elogios para Benzema, lejos de encender aún más esa lucha de egos que dio a conocer: “Karim fue genial desde el primer día. Hablamos y jugamos juntos. Creo que está decepcionado por cómo sucedieron las cosas, pero siempre tenemos buena relación”.

Hazard se adjudicó mérito por la Champions League de Real Madrid en 2022

En aquel año, el belga solamente disputó 3 compromisos y no anotó goles. Aunque se sumó algo de mérito por la conquista del plantel blanco, destacó a dos de sus compañeros: “Los que nos hicieron ganar la Champions fueron Thibaut y Karim”.

En cuanto a su aporte personal, ponderó lo que le entregó al equipo fuera de la línea de cal: “Y yo aporté a la atmósfera del grupo. Eso la gente no lo ve, pero es importante. Ese año fue impresionante”.

Los números de Eden Hazard en Real Madrid

El delantero llegó al Merengue en 2019 por 120 millones de euros por todo lo demostrado en Chelsea. Es que en Londres demostró una enorme capacidad para sacarse rivales de encima, talento acompañado por 110 goles y 85 asistencias en 352 compromisos.

Pero su cosecha se pinchó al llegar al Estadio Santiago Bernabéu. Allí solo pudo aportar 7 gritos y 9 pases gol en 76 compromisos repartidos en cuatro temporadas. Números bajísimos en relación a la expectativa que generó.

