Franco Mastantuono, entre Thibaut Courtois y Dibu Martínez: ”Va a quedar en la historia”

El exdelantero de River se refirió tanto al portero del Real Madrid como al arquero de la Selección Argentina.

Por Germán Carrara

Franco Mastantuono destacó compartir plantel con Thibaut Courtois en el Real Madrid y con el Dibu Martínez en la Selección Argentina.
En el segundo semestre del 2025 Franco Mastantuono pegó el salto soñado por todo futbolista. En junio tuvo su debut en la Selección Argentina con el encuentro ante Chile en el Estadio Nacional de Santiago por las Eliminatorias Conmebol y semanas más tarde, más precisamente el 14 de agosto -el día que cumplió 18 años- fue presentado como nuevo refuerzo del Real Madrid.

Por lo que de golpe empezó a compartir vestuario con las principales estrellas del mundo del fútbol. Lionel Messi y Kylian Mbappé, por ejemplo, como para citar a los máximos exponentes. Pero además, también tiene la posibilidad de tener de su lado a dos de los mejores arqueros del planeta: Thibaut Courtois y Emiliano Martínez.

Y al respecto, Franco Mastantuono, en una conversación con el programa El Larguero de Cadena Ser expresó: ”Thibu es impresionante. La otra vez con Liverpool fue un resultado negativo, pero él se lució mucho como se luce siempre. Es el arquero del mejor equipo del mundo y responde como tal. Creo que es una persona que también suma mucho. Es un arquero que seguramente va a quedar en la historia del fútbol”.

En tanto que del guardameta de Aston Villa señaló: ”Me toca también en la Selección Argentina estar con el Dibu. El Mundial que hizo y como defiende a la Selección… Porque lo hace con un amor y una dedicación que me impresionó al conocerlo. Con mucho amor defiende el arco de la Selección Argentina y por eso se lo reconoce tanto también”.

Franco Mastantuono volvió a remarcar su opinión sobre Lionel Messi

Tal como lo hizo en su presentación en el Real Madrid, Franco Mastantuono volvió a decir que para él, a pesar de ser jugador de la Casa Blanca, el mejor jugador del mundo es Lionel Messi, ícono máximo del FC Barcelona. “Soy hincha del Madrid y estoy en el club más grande del mundo, pero para mí el mejor jugador del fútbol y del mundo es Messi y hasta el día que se retire lo va a ser”, apuntó el oriundo de Azul.

Y antes de cerrar el tema, manifestó: ”Estoy con él en la selección y es increíble, te deja con la boca abierta cada vez que toca la pelota y es muy sorprendente que a los propios compañeros les siga sorprendiendo. Agradezco cómo siempre se ha manejado conmigo“.

En síntesis

  • Franco Mastantuono debutó en la Selección Argentina en junio del 2025 ante Chile.
  • El futbolista Mastantuono fue presentado como refuerzo del Real Madrid el 14 de agosto de 2025.
  • Mastantuono citó a Thibaut Courtois y Emiliano Martínez como grandes arqueros del mundo.
Germán Carrara

