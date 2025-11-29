El reclamo de Mastantuono a Courtois mientras prepara su regreso en Real Madrid: “Dejame a mí, así quedo bien”

Xabi Alonso confirmó este sábado en conferencia de prensa que Franco Mastantuono ya no padece dolor por la pubalgia que se le diagnosticó a inicios de mes y que ya lo llevó a perderse cuatro partidos consecutivos con Real Madrid, por lo que todo indica que será parte de la convocatoria para el duelo de este domingo ante Girona en condición de visitante.

Mientras el futbolista argentino se prepara para ese regreso, vivió una jornada distendida junto a otros compañeros de plantel como Thibaut Courtois, Brahim Díaz y Eder Militao, desafiados por la prensa del club para ver quién sabía más de su rica historia.

La dinámica que se realizó en colaboración con FC26 y se compartió en las redes sociales oficiales del equipo Merengue dio lugar a un reclamo de Mastantuono al arquero belga por una respuesta que sintió le había robado por una simple cuestión de nacionalidad.

Desafiados para ver cuántos jugadores que habían lucido el brazalete de capitán en la historia del Real Madrid, la joya acertó con Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Nacho Fernández Iglesias; pero vio a Courtois anticiparse en una mención que creía tener garantizada: Alfredo Di Stéfano. “Ah, dejame esa a mí así quedo bien”, le reclamó.

Lejos de negarse al pedido de su compañero, el arquero belga solicitó edición y permitió que fuera su compañero quien nombrara a quien para muchos fue el mejor futbolista en la historia de Real Madrid, cinco veces campeón de la Copa de Campeones de Europa.

Cuna riverplatense

Tanto Alfredo Di Stéfano como Franco Mastantuono son talentos que River exportó al mundo. La Saeta Rubia hizo su debut con El Millonario en 1945, tuvo un paso por huracán y regresó para jugar hasta 1949, llegando a conquistar dos títulos antes de recalar en Millonarios de Colombia como consecuencia de una huelga de futbolistas en Argentina.

Pero fue al Real Madrid que dedicó los once años más gloriosos de su carrera, que lo llevaron también a ser parte de la Selección de España. En total, conquistó 18 títulos con el club Merengue del que se convirtió en símbolo y presidente de honor.

Mastantuono recién comenzó a escribir su historia con el club en el que fue presentado en agosto de este año, un día después de cumplir la mayoría de edad. Antes de la lesión que lo hizo perderse los últimos cuatro partidos, firmó 12 presentaciones entre Liga y Champions League, con un gol y una asistencia.

Data clave