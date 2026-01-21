Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Cristiano Ronaldo le saca ventaja a Messi en la pelea por los 1.000 goles y rompió un récord histórico

El Bicho volvió a convertir un gol con la camiseta de Al Nassr, donde logró una de las pocas marcas que le faltaban cumplir en su carrera.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Cristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr.

Cristiano Ronaldo no deja de romper las redes y cada vez está más cerca de llegar al gran e histórico récord de 1.000 goles desde que debutó como futbolista profesional. El delantero portugués de 40 años le anotó a Damac, por la fecha 17 de la Saudí Pro League, y le sacó una gran distancia a Lionel Messi.

Desde que ambos futbolistas están en la élite mundial, compiten palmo a palmo por los títulos a nivel grupal como también en lo individual. Y luego de alcanzar el gol 960 en su carrera, el oriundo de Madeira logró otra marca histórica que lo lanza a la marquesina de los más grandes del deporte.

A partir del tanto que le anotó a Damac, en condición de visitante, el Bicho llegó a las 116 anotaciones con la camiseta de Al Nassr, y así superó al marroquí Abderrazak Hamdallah quien, con un total de 115 festejos, era el máximo artillero extranjero en la historia de la institución saudí.

De esta manera, el ex Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus se encuentra a 40 gritos de alcanzar la cifra de 1.000 goles, hito que ningún otro futbolista logró desde que comenzó a disputarse el deporte a lo largo y a lo ancho del mundo.

En contraparte, el astro albiceleste que deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina, lleva 896 goles y se encuentra a 63 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico.

Cabe destacar que todavía no comenzó la temporada para el capitán del seleccionado argentino, quien se encuentra a 104 conversiones de uno de los hitos que, por el momento, no consiguió en su carrera que inició hace 22 años.

Publicidad
Tweet placeholder
Cristiano Ronaldo dio otro golpe en la Justicia a Juventus en la puja de los 10 millones de dólares

ver también

Cristiano Ronaldo dio otro golpe en la Justicia a Juventus en la puja de los 10 millones de dólares

Griezmann ignoró a Messi y Cristiano Ronaldo al elegir al mejor jugador de la historia de LaLiga

ver también

Griezmann ignoró a Messi y Cristiano Ronaldo al elegir al mejor jugador de la historia de LaLiga

DATOS CLAVES

  • Cristiano Ronaldo alcanzó los 960 goles, quedando a solo 40 del récord de 1.000.
  • Con 116 tantos, el portugués se convirtió en el máximo goleador extranjero de Al Nassr.
  • Lionel Messi registra 896 goles y se mantiene a 63 anotaciones de distancia de Ronaldo.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

El Tata Martino quiere a Guido Rodríguez para el Atlanta United

jpasman
toti pasman

"El capricho de Riquelme en insistir por Cavani hará que Boca debute el domingo con Janson de 9"

Lee también
Cristiano Ronaldo le ganó un juicio millonario a un ex equipo
Fútbol Internacional

Cristiano Ronaldo le ganó un juicio millonario a un ex equipo

Antoine Griezmann ignoró a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo al elegir al mejor jugador de la historia de LaLiga
Fútbol europeo

Antoine Griezmann ignoró a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo al elegir al mejor jugador de la historia de LaLiga

FIFA pone a Enzo Fernández por encima de Messi y Cristiano Ronaldo
Fútbol Internacional

FIFA pone a Enzo Fernández por encima de Messi y Cristiano Ronaldo

Un campeón del mundo fue denunciado por trata de personas y explotación laboral
Fútbol europeo

Un campeón del mundo fue denunciado por trata de personas y explotación laboral

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo