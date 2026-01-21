Cristiano Ronaldo le saca ventaja a Messi en la pelea por los 1.000 goles y rompió un récord histórico

Cristiano Ronaldo no deja de romper las redes y cada vez está más cerca de llegar al gran e histórico récord de 1.000 goles desde que debutó como futbolista profesional. El delantero portugués de 40 años le anotó a Damac, por la fecha 17 de la Saudí Pro League, y le sacó una gran distancia a Lionel Messi.

Desde que ambos futbolistas están en la élite mundial, compiten palmo a palmo por los títulos a nivel grupal como también en lo individual. Y luego de alcanzar el gol 960 en su carrera, el oriundo de Madeira logró otra marca histórica que lo lanza a la marquesina de los más grandes del deporte.

A partir del tanto que le anotó a Damac, en condición de visitante, el Bicho llegó a las 116 anotaciones con la camiseta de Al Nassr, y así superó al marroquí Abderrazak Hamdallah quien, con un total de 115 festejos, era el máximo artillero extranjero en la historia de la institución saudí.

De esta manera, el ex Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus se encuentra a 40 gritos de alcanzar la cifra de 1.000 goles, hito que ningún otro futbolista logró desde que comenzó a disputarse el deporte a lo largo y a lo ancho del mundo.

En contraparte, el astro albiceleste que deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina, lleva 896 goles y se encuentra a 63 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico.

Cabe destacar que todavía no comenzó la temporada para el capitán del seleccionado argentino, quien se encuentra a 104 conversiones de uno de los hitos que, por el momento, no consiguió en su carrera que inició hace 22 años.

