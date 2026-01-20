Mientras continúa la carrera por llegar a los mil goles defendiendo la camiseta de Al Nassr en Arabia Saudita, club con el que todavía no ha logrado celebrar títulos, Cristiano Ronaldo recibió un nuevo espaldarazo de la Justicia italiana en la disputa de los 10 millones de dólares con Juventus por deudas salariales asumidas durante la pandemia de Covid 19.

El Tribunal Laboral de Turín rechazó el recurso que había interpuesto el club, lo que no le permitirá recuperar los 9.8 millones de dólares que ya habían tenido que pagar al portugués en 2024 por “salarios diferidos” y se sumó ahora nuevas costes del procedimiento.

El juez Gian Luca Robaldo, según recogieron los medios italianos, no solo desestimó la impugnación del club, sino que con su fallo no hizo otra cosa que reforzar el carácter vinculante de un arbitraje que nació de los acuerdos de “congelación salarial” firmados en plena suspensión de las actividades por Covid 19.

Si bien el núcleo económico del caso gira en torno a esos 9.8 millones que desde la Vecchia Signora ya habían abonado tras el laudo arbitral de 2024, y que ahora pretendían recuperar, la cifra puede elevarse a los 11 millones si se tiene en cuenta el efecto de los intereses y coste añadido en concepto de gastos legales, que podrían rondar los 50 mil euros.

Cristiano Ronaldo conquistó 5 títulos con Juventus.

¿Cómo se inició el conflicto?

El conflicto entre Cristiano Ronaldo y Juventus se remonta a los meses más duros de la pandemia, cuando el club pactó con su plantilla fórmulas de aplazamiento salarial para aliviar tensiones financieras. En el caso del portugués, el acuerdo quedó asociado a un documento conocido en Italia como la “carta Ronaldo”, que contemplaba un pago diferido de alrededor de 19.5-19.6 millones brutos, vinculado a varias mensualidades.

Publicidad

Publicidad

ver también La buena noticia que recibió Cristiano Ronaldo desde FIFA a una semana de iniciar el 2026

Cuando la relación contractual terminó, no de la mejor manera, y el jugador acordó su regreso a Manchester United, el club sostuvo que esa deuda no debía saldarse en los términos reclamados. Ronaldo acudió a la vía legal y el arbitraje de 2024 le reconoció aproximadamente la mitad de lo solicitado. Juventus anunció desde entonces que revisaría la decisión, pero el Tribunal Laboral de Turín le dio recientemente un nuevo revés judicial.

Los números de Cristiano Ronaldo en Juventus

Desde su arribo a Juventus procedente de Real Madrid en julio de 2018 hasta su despedida en 2022 para regresar a Manchester United, Cristiano Ronaldo disputó un total de 134 partidos oficiales en los que aportó 101 goles y 28 asistencias que ayudaron a conquistar cinco títulos: Supercopa de Italia 2018, Serie A 2018/2019 y 2019/2020, Supercopa de Italia 2020 y Copa Italia 2021.

Data clave

Cristiano Ronaldo asegura 9.8 millones de dólares tras fallo favorable del Tribunal de Turín .

asegura tras fallo favorable del . Juventus no podrá recuperar el dinero abonado por salarios diferidos durante la pandemia .

no podrá recuperar el dinero abonado por durante la . La deuda total podría escalar a 11 millones de dólares por intereses y costas.

Publicidad