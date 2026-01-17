FIFA pone a Enzo Fernández por encima de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Históricamente, tanto los fanáticos como así también los especialistas, han debatido sobre quién es el mejor futbolista del planeta. Sin importar la época, lo que han hecho, e incluso hasta menospreciando a otros protagonistas, los laureles se los han llevado muy pocos. Y en la actualidad, sigue vigente la eterna guerra marketinera entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La pelea por alcanzar los 1.000 goles sigue dando que hablar, ya que el 10 de Inter Miami se encuentra algo más lejos que el ex Manchester United y Real Madrid. Pero no es por lo único que compiten, ya que en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá buscarán lograr el hito que solamente tiene un jugador: Enzo Fernández es el único futbolista en la historia que ganó el Mundial de Clubes y el Mundial de la FIFA.

Con un posteo en sus redes sociales, desde el ente regulador de todos los clubes y selecciones del planeta, destacaron al mediocampista argentino de 25 años, que tuvo la fortuna de conquistar la cita mundialista en Qatar 2022 y también el primer certamen a nivel equipos con el mismo formato. El mismo se llevó a cabo en Estados Unidos, durante el último año, y de la mano de Enzo Maresca -era el entrenador- aplastaron a PSG.

La polémica se desató por un cambio que realizó FIFA, ya que en el pasado, tanto la Pulga como el Bicho conquistaron el Mundial de Clubes. Incluso, el rosarino alzó la Copa del Mundo en 2022, por lo que integraría la misma lista que Fernández. Sin embargo, al momento de confirmar que habría un nuevo sistema de disputa para la competencia, todos aquellos equipos que se consagraron hasta 2024, finalmente alzaron la Copa Intercontinental.

Qué diferencia a la Copa Intercontinental del Mundial de Clubes

La Copa Intercontinental es el torneo que reúne a los respectivos campeones continentales de cada año (UEFA, AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL y OFC), con enfrentamientos a partido único. Se puso en vigencia en 2024, a modo de “reemplazo” de lo que hasta ese entonces era el Mundial de Clubes, nombre que le fue asignado al certamen que se disputa cada cuatro años y cuenta con la participación de 32 equipos, siendo su primera edición en 2025 con Chelsea como campeón.

Con la refundación de la Intercontinental, el torneo sufrió algunas modificaciones en su formato. La disputa por el título inició en 22 de septiembre y concluye recién el 17 de diciembre, disputándose un total de solo cinco partidos, con el detalle de que el equipo europeo clasifica directamente a la final, siendo PSG el beneficiado para la presente edición.

Dentro de los cambios, el más disruptivo de todos es que, además del Duelo de las Américas y la propia Copa Intercontinental, hay otros dos trofeos oficiales en disputa. El primero de ellos se denomina “Eliminatoria África-Asia-Pacífico“, el cual se llevó Pyramids (África) ante Al Ahli para clasificar a la semifinal, donde aguarda por Flamengo o Cruz Azul y pondrá en juego la llamada Copa Challenger. Previamente, el conjunto egipcio venció a Auckland City en lo que fue el primer partido del torneo. La última instancia será en Doha, Qatar, con PSG aguardando.

