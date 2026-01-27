Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

Ex Real Madrid: ”Kylian Mbappé está camino a ser una estrella como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi”

Ezequiel Garay, que compartió plantel tanto con Cristiano Ronaldo como con Lionel Messi, ve en Kylian Mbappé el mismo potencial de astro mundial.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Ezequiel Garay dijo que Kylian Mbappé va camino a ser una estrella mundial como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
Ezequiel Garay dijo que Kylian Mbappé va camino a ser una estrella mundial como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Posiblemente, no se vuelva a ver una época tan competitiva y de tan alto nivel como la de Lionel Messi en el FC Barcelona y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. No obstante, en la actualidad hay futbolistas que da gusto ver y seguir. Tal es el caso de Kylian Mbappé que, sin dudas, es uno —sino el principal— de los delanteros más determinantes del mundo.

Y al respecto de lo que viene construyendo el atacante francés del Real Madrid, el que opinó fue un exfutbolista de la Casa Blanca. ”Con Kylian Mbappé no compartí vestuario, pero se ve que tiene mucha hambre, que quiere conseguir muchas cosas en el Madrid. Está camino a ser una estrella mundial como lo fueron Cristiano y Messi, de conseguir las cosas que ellos consiguieron”, comentó Ezequiel Garay en conversación con Diario AS.

En esa misma línea, teniendo en cuenta que el jugador que fue campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón 2022, en el presente, ya lleva 34 goles en 28 partidos en la temporada (un promedio de gol por partido de 1,21), el oriundo de Rosario comentó: ”Va por muy buen camino. Cristiano tenía una personalidad muy fuerte, pero Kylian hará historia también”.

El recuerdo de Ezequiel Garay del Real Madrid de José Mourinho

Ezequiel Garay pegó el salto del Racing de Santander al Real Madrid a mediados del 2009, casi al mismo tiempo que asumió Manuel Pellegrini como entrenador. No obstante, el chileno estuvo menos de un año debido a los altibajos en los resultados. Y quien tomó las riendas del plantel merengue fue nada más ni nada menos que José Mourinho.

Al respecto de aquel proceso, el surgido de Newell’s Old Boys expresó: ‘‘Tiene una personalidad muy grande, muy fuerte. Que es lo que necesita un equipo. Le tocó la época complicada… La de Messi, Suárez, Neymar, Busquets, Xavi, Iniesta (sonríe). No era fácil de contrarrestar todo eso. Pero lo hizo muy bien. Sí y es algo que hacía falta. El poder competir, ver lo que es realmente el Madrid. Y eso se vio reflejado muchísimo con él”.

Por otra parte, transmitió su percepción de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, el entrenador saliente y el sucesor del Real Madrid: ”Xabi sí. Se veía que iba a ser entrenador cuando se retirase. A Álvaro no lo veía mucho, pero lo que lleva, también en el Real Madrid, lo está haciendo muy bien. Y ojalá le vaya genial”.

Publicidad
¿Lo podrán convencer? Ángel Di María reconoció que quiere jugar el Mundial, pero que ya cerró su ciclo

ver también

¿Lo podrán convencer? Ángel Di María reconoció que quiere jugar el Mundial, pero que ya cerró su ciclo

La sorpresiva autocrítica del Colo Barco tras ganarle 4 a 1 al LOSC: ”Tenemos que jugar serio”

ver también

La sorpresiva autocrítica del Colo Barco tras ganarle 4 a 1 al LOSC: ”Tenemos que jugar serio”

En síntesis

  • Ezequiel Garay aseguró en Diario AS que Kylian Mbappé va camino a ser estrella mundial.
  • El delantero francés suma 34 goles en 28 partidos, promediando 1,21 tantos por encuentro.
  • El ex Real Madrid comparó su proyección con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con 11 jugadores como Montiel, River gana la Libertadores, la Intercontinental y el Mundial de Clubes

ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

Lee también
El ataque de ira de Coco Gauff tras quedar eliminada en el Abierto de Australia
Tenis

El ataque de ira de Coco Gauff tras quedar eliminada en el Abierto de Australia

El presidente de Atlético Nacional habló del frustrado arribo de Hinestroza a Boca: "Comenzó muy mal"
Fútbol Sudamericano

El presidente de Atlético Nacional habló del frustrado arribo de Hinestroza a Boca: "Comenzó muy mal"

Pablo Mouche: "Riquelme no le hace bien a la gente de Boca"
Boca Juniors

Pablo Mouche: "Riquelme no le hace bien a la gente de Boca"

Ascacibar quedó a un paso de Boca, mientras que Brian Aguirre pasará a Estudiantes
Boca Juniors

Ascacibar quedó a un paso de Boca, mientras que Brian Aguirre pasará a Estudiantes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo