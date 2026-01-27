Posiblemente, no se vuelva a ver una época tan competitiva y de tan alto nivel como la de Lionel Messi en el FC Barcelona y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. No obstante, en la actualidad hay futbolistas que da gusto ver y seguir. Tal es el caso de Kylian Mbappé que, sin dudas, es uno —sino el principal— de los delanteros más determinantes del mundo.

Y al respecto de lo que viene construyendo el atacante francés del Real Madrid, el que opinó fue un exfutbolista de la Casa Blanca. ”Con Kylian Mbappé no compartí vestuario, pero se ve que tiene mucha hambre, que quiere conseguir muchas cosas en el Madrid. Está camino a ser una estrella mundial como lo fueron Cristiano y Messi, de conseguir las cosas que ellos consiguieron”, comentó Ezequiel Garay en conversación con Diario AS.

En esa misma línea, teniendo en cuenta que el jugador que fue campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón 2022, en el presente, ya lleva 34 goles en 28 partidos en la temporada (un promedio de gol por partido de 1,21), el oriundo de Rosario comentó: ”Va por muy buen camino. Cristiano tenía una personalidad muy fuerte, pero Kylian hará historia también”.

El recuerdo de Ezequiel Garay del Real Madrid de José Mourinho

Ezequiel Garay pegó el salto del Racing de Santander al Real Madrid a mediados del 2009, casi al mismo tiempo que asumió Manuel Pellegrini como entrenador. No obstante, el chileno estuvo menos de un año debido a los altibajos en los resultados. Y quien tomó las riendas del plantel merengue fue nada más ni nada menos que José Mourinho.

Al respecto de aquel proceso, el surgido de Newell’s Old Boys expresó: ‘‘Tiene una personalidad muy grande, muy fuerte. Que es lo que necesita un equipo. Le tocó la época complicada… La de Messi, Suárez, Neymar, Busquets, Xavi, Iniesta (sonríe). No era fácil de contrarrestar todo eso. Pero lo hizo muy bien. Sí y es algo que hacía falta. El poder competir, ver lo que es realmente el Madrid. Y eso se vio reflejado muchísimo con él”.

Por otra parte, transmitió su percepción de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, el entrenador saliente y el sucesor del Real Madrid: ”Xabi sí. Se veía que iba a ser entrenador cuando se retirase. A Álvaro no lo veía mucho, pero lo que lleva, también en el Real Madrid, lo está haciendo muy bien. Y ojalá le vaya genial”.

