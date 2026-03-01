Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

El mejor jugador del fútbol argentino según Diego Latorre

Con un ingenioso elogio, Gambeta utilizó las redes sociales para dar su veredicto sobre el nombre que más se destaca en la ámbito local.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Diego Latorre, comentarista de ESPN.
© Instagram: Diego LatorreDiego Latorre, comentarista de ESPN.

En un fútbol argentino donde la urgencia por los resultados manda, la ansiedad domina las tribunas y la fricción suele imponerse sobre el desarrollo del juego, no es tarea sencilla destacarse fin de semana tras fin de semana. Son pocos quienes logran erigirse como figuras constantes. Sin embargo, para Diego Latorre no hay demasiado margen para la duda: Ángel Di María.

El ex jugador y reconocido comentarista utilizó sus redes sociales para dejar en claro que el Fideo es el mejor jugador del ámbito local. Y lo hizo con un ocurrente mensaje que encuentra validación instantánea. “El mejor jugador del fútbol argentino es Di María. El segundo mejor jugador del fútbol argentino es Di María lesionado“, escribió Gambeta.

La frase toma otra relevancia al enmarcarla en su respectivo conexto: Latorre lanzó su comentario apenas minutos después de que el Fideo abriera el marcador en la victoria por 2-0 de Rosario Central frente a Newell’s, pese a haber disputado el clásico con una molestia en el aductor izquierdo desde el silbatazo inicial.

Tweet placeholder

El dolor de Di María era tan evidente que delegó en sus compañeros la ejecución de las pelotas paradas, y durante varios tramos del primer tiempo se lo vio elongando a un costado para aliviar la zona. Así y todo, su jerarquía fue suficiente para marcar la diferencia con su zurda. Cinco minutos después del festejo, salió reemplazado para no agravar la molestia física. Y Latorre no tardó en rendirse a sus pies al verlo marcar el camino del Canalla.

La influencia de Di María desde su regreso

El plus que le otorgó el campeón del mundo a Central es innegable. En poco más de nueve meses desde su vuelta al fútbol argentino, acumula 24 partidos disputados, con 10 goles, cuatro asistencias y un título. Números que respaldan su impacto inmediato.

Publicidad
Newell’s, en zona de descenso: así están los promedios y la tabla anual tras el clásico de Rosario

ver también

Newell’s, en zona de descenso: así están los promedios y la tabla anual tras el clásico de Rosario

Fernando Belluschi, a solas con Bolavip: campeón con Newell´s, pase frustrado a Boca, sus años en River y la importancia de Ortega

ver también

Fernando Belluschi, a solas con Bolavip: campeón con Newell´s, pase frustrado a Boca, sus años en River y la importancia de Ortega

Ángel Di María volvió a ser el verdugo de Newell’s en el clásico rosarino.

Como si fuera poco, su impacto en los clásicos rosarinos ya es una marca registrada en esta nueva etapa. Es que el tanto de este domingo significó su segundo grito consecutivo ante Newell’s, revalidando aquel golazo de tiro libre que había clavado en agosto del año pasado en el Gigante de Arroyito. Entero o entre algodones, el Fideo demostró que sabe marcar la diferencia.

Datos clave

  • Ángel Di María anotó el primer gol en la victoria 2-0 de Rosario Central ante Newell’s.
  • Diego Latorre afirmó en redes sociales que el mejor jugador del fútbol argentino es Di María.
  • El delantero Ángel Di María registra 10 goles en 24 partidos desde su regreso a Rosario.
Publicidad
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Los números de Di María en su reencuentro con el público argentino
Selección Argentina

Los números de Di María en su reencuentro con el público argentino

Qué elegancia la de Francia: así llegó Messi al partido del PSG
Fútbol europeo

Qué elegancia la de Francia: así llegó Messi al partido del PSG

El video viral de Ángel Di María 'troleando' a Keylor Navas ante los ojos de Messi
Fútbol europeo

El video viral de Ángel Di María 'troleando' a Keylor Navas ante los ojos de Messi

Nos emocionó a todos: Di María contó qué significó para él ganar la Copa América
Selección Argentina

Nos emocionó a todos: Di María contó qué significó para él ganar la Copa América

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo