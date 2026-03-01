El mejor jugador del fútbol argentino según Diego Latorre

En un fútbol argentino donde la urgencia por los resultados manda, la ansiedad domina las tribunas y la fricción suele imponerse sobre el desarrollo del juego, no es tarea sencilla destacarse fin de semana tras fin de semana. Son pocos quienes logran erigirse como figuras constantes. Sin embargo, para Diego Latorre no hay demasiado margen para la duda: Ángel Di María.

El ex jugador y reconocido comentarista utilizó sus redes sociales para dejar en claro que el Fideo es el mejor jugador del ámbito local. Y lo hizo con un ocurrente mensaje que encuentra validación instantánea. “El mejor jugador del fútbol argentino es Di María. El segundo mejor jugador del fútbol argentino es Di María lesionado“, escribió Gambeta.

La frase toma otra relevancia al enmarcarla en su respectivo conexto: Latorre lanzó su comentario apenas minutos después de que el Fideo abriera el marcador en la victoria por 2-0 de Rosario Central frente a Newell’s, pese a haber disputado el clásico con una molestia en el aductor izquierdo desde el silbatazo inicial.

El dolor de Di María era tan evidente que delegó en sus compañeros la ejecución de las pelotas paradas, y durante varios tramos del primer tiempo se lo vio elongando a un costado para aliviar la zona. Así y todo, su jerarquía fue suficiente para marcar la diferencia con su zurda. Cinco minutos después del festejo, salió reemplazado para no agravar la molestia física. Y Latorre no tardó en rendirse a sus pies al verlo marcar el camino del Canalla.

La influencia de Di María desde su regreso

El plus que le otorgó el campeón del mundo a Central es innegable. En poco más de nueve meses desde su vuelta al fútbol argentino, acumula 24 partidos disputados, con 10 goles, cuatro asistencias y un título. Números que respaldan su impacto inmediato.

Ángel Di María volvió a ser el verdugo de Newell’s en el clásico rosarino.

Como si fuera poco, su impacto en los clásicos rosarinos ya es una marca registrada en esta nueva etapa. Es que el tanto de este domingo significó su segundo grito consecutivo ante Newell’s, revalidando aquel golazo de tiro libre que había clavado en agosto del año pasado en el Gigante de Arroyito. Entero o entre algodones, el Fideo demostró que sabe marcar la diferencia.

