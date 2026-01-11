Lo quiso River en este mercado de pases, vale 14 millones y es nuevo refuerzo de un equipo de Rusia

Mientras varios equipos pretendían convencerlo, a principios de este mercado de pases estuvo vinculado con River para arribar como refuerzo estrella en la zona ofensiva pero las pretensiones del club dueño de su pase eran verdaderamente muy elevadas. Y ahora, después de llegar a un acuerdo con Zenit para llevárselo, CSKA Moscú tiene una nueva y gran incorporación: Luciano Gondou.

El atacante de 24 años arribó al conjunto de San Petersburgo a mediados de 2024, cuando desembolsaron 12 millones de euros para quedarse con el goleador que brillaba con la camiseta de Argentinos Juniors. Sin embargo, su estadía en el gigante de Rusia no fue la esperada por él y decidió cambiar de destino rápidamente, luego de apenas un año y medio en Europa.

Lo cierto es que Gondou se convirtió en flamante refuerzo de CSKA Moscú, procedente directamente desde Zenit. Tras no poder afianzarse en los Azules, dio luz verde para que se lleve a cabo su traspaso a la institución ubicada en la capital rusa en busca de un mejor presente. De esta manera, estampó la firma para su nuevo contrato que tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2030.

Luciano Gondou, delantero argentino de CSKA Moscú.

En la actual temporada, Luciano apenas había disputado un solo partido en la Premier League y sin haber anotado ningún gol, una marca absolutamente extraña para un futbolista de su calibre. Sí tuvo mayor participación en la Copa de Rusia, donde convirtió 2 anotaciones en un total de 8 encuentros, aunque también lejos de su habitual rendimiento individual dentro del área rival.

Cabe recordar que, cuando River intentó repatriar a Gondou, Zenit solicitó 14 millones de euros. Debido a que desde la nueva dirigencia del Millonario no están dispuestos a gastar una suma de esa magnitud y que, además, desde Rusia descartaron de raíz un préstamo que pueda incluir una opción de compra, las chances se agotaron y el elenco de Núñez desistió de la contratación.

Antes de emigrar a Europa o principalmente al mercado ruso, el centrodelantero brilló en el fútbol argentino. En Sarmiento de Junín había marcado 17 goles en 85 partidos y es por eso que Argentinos posó los ojos en él. Con la casaca del Bicho anotó 14 veces en solo 38 cotejos, lo que lo catapultó a la Selección Argentina Sub-23 y posteriormente a seguir su carrera en el Viejo Continente.

Luciano Gondou, durante su estadía en Argentinos Juniors.

