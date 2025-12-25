Es tendencia:
Maravilla Martínez competirá con Lionel Messi por un importante galardón que el astro nunca ganó

El delantero de Racing forma parte de una prestigiosa terna y aspira a quitarle el premio al campeón del mundo.

Por Agustín Vetere

Maravilla Martínez compite con Lionel Messi.
© GettyMaravilla Martínez compite con Lionel Messi.

En la última semana del año, los futbolistas disfrutan de sus vacaciones para celebrar con sus familias y recargar baterías de cara al 2026. Al mismo tiempo, es tiempo de hacer balances y el diario El País se prepara para otorgar su prestigioso galardón.

Como todos los años, el medio uruguayo reconocerá a los mejores futbolistas del año en el continente con su habitual XI Ideal, además del premio al Rey de América, que este año tendrá a un contendiente especial.

Es que Lionel Messi forma parte de la terna final tras haber conquistado la MLS con la camiseta de Inter Miami. Tras haber finalizado quinto en la votación del último año, en lo que fue su primera participación por el trofeo, este año va por la revancha.

En esta oportunidad, Messi tendrá a dos fuertes competidores por el galardón: Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Giorgian De Arrascaeta, que intentarán ganar este prestigioso premio por primera vez en su carrera. El 31 de diciembre se conocerá al triunfador de la terna.

En el caso del delantero de Racing, nunca había sido ternado y, tras conquistar la Recopa Sudamericana, se hizo lugar a base de goles y regularidad en la Academia. Del otro lado, el de Flamengo volvió a ganar la Copa Libertadores y volverá a intentarlo en el Rey de América tras un segundo y tercer puesto en 2022 y 2019, respectivamente.

Los máximos ganadores del Rey de América

El galardón se entrega desde 1971, pero fue en 1986 cuando El País tomó la posta. Con 3 premios cada uno, Elías Figueroa, Zico y Carlos Tévez son los máximos ganadores dentro de una lista de leyendas absolutas del fútbol sudamericano.

Los 5 mejores goles de Messi en 2025, con uno en la Selección Argentina dentro del TOP 1

Diego Maradona, Carlos Valderrama, Enzo Francescoli, Juan Sebastián Verón, Neymar, Pelé, Mario Alberto Kempes, Sócrates, José Luis Chilavert, Romario, Martín Palermo, Juan Román Riquelme y Ronaldinho son algunas de las estrellas reconocidas a lo largo de la historia con este premio.

En síntesis

  • Lionel Messi es finalista al premio Rey de América tras conquistar la MLS.
  • Compite contra Adrián Martínez (Racing) y Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) por el galardón.
  • Figueroa, Zico y Tévez son los máximos ganadores históricos con 3 trofeos cada uno.
Agustín Vetere

