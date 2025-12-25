Es tendencia:
Los 5 mejores goles de Messi en 2025, con uno en la Selección Argentina dentro del TOP 1

El astro argentino anotó 46 goles a lo largo de todo el año, y quedó en la quinta posición de los máximos artilleros a nivel mundial.

Por Julián Mazzara

Lionel Messi celebra uno gol con la Selección Argentina.
A sus 38 años, Lionel Messi sigue dando que hablar. Su rendimiento, tanto en Inter Miami como en la Selección Argentina, fue alucinante. Sí, el mejor futbolista del mundo hace creer que no existe el paso del tiempo y que aún estamos instalados en 2015, donde brillaba con la camiseta de Barcelona.

Durante todo el año calendario, logró convertir un total de 46 goles. Así, se posicionó en la quinta ubicación de la tabla, por debajo de Kylian Mbappé (66), Harry Kane (60), Erling Haaland (57) y el portorriqueño Kevin Hernández (48). Con el año finalizado, en BOLAVIP elegimos los mejores 5 convertidos por el astro nacido en Rosario.

TOP 5: zurdazo infernal frente a CF Montréal por la MLS

El rosarino hizo su clásica jugada desde la derecha hacia el centro y lanzó un zurdazo imparable y curvo desde fuera del área para abrir el marcador ante los canadienses.

TOP 4: tiro libre ante Nashville por la MLS

Otra de las clásicas ejecuciones de la Pulga: con un tiro libre rasante por debajo de la barrera, estampó el 1-0 frente a una de sus principales víctimas desde que llegó a la MLS, Nashville. El arquero no tuvo nada que hacer.

TOP 3: gambeta, remate de media distancia y golazo ante LA Galaxy por la MLS

Luego de sacarse a dos hombres de encima, Lionel Messi quedó de frente al arco y remató con un potente zurdazo al poste para el 2-1 ante LA Galaxy.

TOP 2: zapatazo al ángulo ante Sporting KC por la MLS

Un golazo de zurda desde fuera del área, luego de que sus compañeros recuperaran el balón y le permitieran demostrar todo su talento y efectividad en la liga estadounidense.

TOP 1: una vaselina ante Venezuela con la Selección Argentina

Con un toque muy sutil, y una definición magistral por encima del arquero venezolano, luego de la asistencia de Julián Álvarez, el 10 abrió el marcador por las Eliminatorias.

