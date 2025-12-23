Es tendencia:
Un hincha de Boca le pidió a Maravilla Martínez que sea refuerzo y respondió con el valor de su pase

En medio de sus vacaciones, el goleador de Racing le respondió con humor al pedido de pasarse hacia el Xeneize.

Por Bruno Carbajo

Adrián "Maravilla" Martínez, verdugo de Boca en la última visita con Racing a La Bombonera.
Adrián "Maravilla" Martínez, verdugo de Boca en la última visita con Racing a La Bombonera.

De la misma forma en la que se caracteriza por ser especialista en generar tensiones y despertar especulaciones, el mercado de pases también suele regalar momentos inesperados. Esta vez, el protagonista de una graciosa escena fue Adrián Maravilla Martínez, quien mantuvo unida y vuelta con un hincha de Boca, que tras sufrirlo en la eliminación del Torneo Clausura, se animó a pedirlo como refuerzo.

En las últimas horas, las redes sociales le dieron lugar a un video que no tardó en viralizarse. El primer plano lo toma un hombre, grabándose en modo selfie, quien con cierto tono sarcástico, expresó: “Estoy haciendo todo lo posible para convencerlo de jugar en Boquita, pero me dice que no“. ¿A quién se refiere? A Maravilla, quien está sentado a su lado, en una reposera y vistiendo un short de Racing, disfrutando de sus vacaciones.

Qué cagada. Riquelme, este es el nueve para Boca, pero bueno, vos nunca querés poner la plata“, agrega el protagonista, a modo de reclamo, mientras muestra a cámara una copa con el escudo del Xeneize, para añadirle un mayor condimento al guiño de mercado.

Vale caro. Es el mejor, pero vale caro“, reconoció de todas formas el fanático Xeneize, dándole el pie ideal a la respuesta del goleador. “122 (millones de dólares)“, contestó, manteniendo la línea del humor, haciendo referencia al valor de su cláusula de rescisión en la Academia. Una sutil forma de, en caso de ser necesario, desactivar cualquier conjetura que los días del mercado suelen provocar.

La razón de la cláusula de Maravilla Martínez

La excesiva cifra quedó estipulada durante el último mercado de pases, tan solo algunos días más tarde de concretarse el polémico pase de Maximiliano Salas a River, luego de que el jugador ejecutara su cláusula de 10 millones de dólares.

A modo de respuesta, para agregarle indirectamente un último capítulo a la novela, desde la dirigencia de Racing apostaron por no correr un riesgo similar con Maravilla: le extendieron el contrato hasta 2028, con el detalle de fijarle un monto de salida récord de 122 millones de billetes americanos.

Fue algo simbólico, porque se hablaba mucho de qué precio me iban a poner por si quería alguien venirme a buscar. Yo le dije a Milito que si hacíamos por estos años que ponga lo que quiera porque me quiero quedar en el club por más de que me vengan a buscar”, sostuvo en aquel entonces el propio Maravilla. Meses después, su palabra sigue cumpliéndose, incluso con pedidos de hincha de por medio.

Datos clave

  • Adrián “Maravilla” Martínez bromeó con un hincha de Boca pidiendo 122 millones por su pase.
  • La cláusula récord fue fijada por Racing tras la partida de Maximiliano Salas a River.
  • El goleador tiene contrato hasta 2028 y aseguró que se quiere quedar en la Academia.
