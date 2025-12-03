La amenaza desde Racing a Boca por el presente de Maravilla Martínez: “Se terminó de desbloquear”

El Torneo Clausura 2025 se encuentra en su recta final y solo quedan 3 partidos para encontrar al campeón de este segundo semestre. En una de las llaves de semifinales, Boca recibirá este domingo a Racing en La Bombonera con un boleto en juego para la gran final.

Tras dejar en el camino a River de forma agónica y a Tigre por penales, el equipo de Gustavo Costas afrontará un nuevo desafío ante el líder de la Zona A y en un gran momento. Sin embargo, su máxima figura llega con la pólvora mojada y aspiar y dejar atrás la mala racha.

Es que Maravilla Martínez lleva 10 partidos sin convertir goles. Su último grito fue ante Vélez el 16 de septiembre y, desde entonces, no logró volver a anotar. Tras una serie de fallos ante el Matador, consiguió meter su remate en la tanda de penales, algo que seguramente le sumará confianza.

Fue Sebastián Saja, mánager de Racing, quien se refirió a la confianza que tiene en el goleador y disparó una advertencia para los de Claudio Úbeda con respecto a su delantero.

“Se terminó de desbloquear con el penal que metió el otro día. Estoy tranquilo. Cuando Facu Cambeses atajó el primer penal, eso le dio tranquilidad a Adrián más allá de que tiene una gran personalidad”, comenzó el exarquero de la Academia.

Y se extendió: “Antes del partido, yo dije bromeando que íbamos a ganar con gol de Adrián de penal… Pensé que iba a ser durante el partido. De hecho, hubo un penal a él que lamentablemente el VAR no lo consideró así. Y se la dio en la definición. A uno lo preocuparía si no tuviera opciones de gol. El domingo seguramente vuelva a convertir”.

El cuadro de semifinales del Torneo Clausura 2025

Boca Juniors vs. Racing

Gimnasia La Plata vs. Estudiantes de La Plata

