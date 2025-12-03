Es tendencia:
La contundente decisión de Conmebol con Santiago Sosa y Maravilla Martínez a días del partido entre Boca y Racing

El ente regulador del fútbol sudamericano compartió en sus redes sociales al XI ideal de la Libertadores 2025.

Por Marco D'arcangelo

Santiago Sosa y Adrián Martínez, jugadores de Racing.
© Prensa Racing/GettySantiago Sosa y Adrián Martínez, jugadores de Racing.

Por la primera semifinal del Torneo Clausura, Racing visitará a Boca en La Bombonera en búsqueda de una victoria que le permita llegar a la final del certamen y no solo pelear por un campeonato más, sino que también por entrar a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores

En la previa de este encuentro, programado para el domingo 7 de diciembre, desde Conmebol, ente regulador de los torneos continentales, tomaron una fuerte decisión con respecto a Santiago Sosa y Adrián Martínez, dos de las máximas figuras del equipo de Gustavo Costas. 

Tanto el mediocampista central de 26 años como el delantero de 33 años, forman parte del equipo ideal de la última temporada de la Copa Libertadores, en la que la Academia llegó a las semifinales, instancia en la que fue eliminado por el campeón Flamengo, con un global de 1 a 0.

Los dos futbolistas del elenco de Avellaneda son los únicos representantes de clubes argentinos. Los otros nueve jugadores que están dentro del XI ideal son José Manuel López y Gustavo Gómez, ambos de Palmeiras, mientras que los siete restantes pertenecen al campeón Flamengo.

Además, hay otros conocidos del fútbol argentino en este equipo. Agustín Rossi, arquero del Fla y ex Boca, fue elegido como el mejor de su puesto en el certamen, y también apareció Jorge Carrascal, el volante ofensivo que tuvo un paso por River, donde fue campeón de la Liga Profesional 2021. 

De esta manera, el equipo ideal de la Libertadores quedó conformado por: Agustín Rossi (Flamengo); Leo Pereira (Flamengo), Danilo (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras); Jorge Carrascal (Flamengo), Santiago Sosa (Racing), Erick Pulgar (Flamengo), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo); Pedro (Flamengo), Adrián Martínez (Racing) y José López (Palmeiras). 

EL XI ideal de la Copa Libertadores 2025. (Conmebol).

Las bajas pesadas de Racing para enfrentar a Boca en La Bombonera

Santiago Sosa no jugará ante Boca

El mediocampista central y capitán de la Academia no podrá estar presente en el importante duelo del domingo ante Boca en La Bombonera. Esto se debe a que en la victoria por penales ante Tigre vio la tarjeta roja por doble amarilla, por lo que tendrá que cumplir con una fecha de suspensión.

Como consecuencia de esto, Gustavo Costas deberá hacer un cambio en la mitad de la cancha. Quien cuenta con mayores chances de reemplazar al ex River es Bruno Zuculini, otro de los referentes de la Academia y que no sumó minutos en la clasificación ante el Matador de Victoria. 

Datos claves

  • Santiago Sosa y Adrián Martínez de Racing fueron incluidos en el XI ideal de la última temporada de la Copa Libertadores por Conmebol.
  • Sosa y Martínez son los únicos representantes de clubes argentinos en el equipo ideal, que incluye a siete jugadores del campeón, Flamengo.
  • El capitán Santiago Sosa no jugará la semifinal del Clausura ante Boca el domingo 7 de diciembre en La Bombonera por suspensión tras una tarjeta roja.
