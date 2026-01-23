Es tendencia:
Mientras Real Madrid le paga 21 millones, esto cobraría Vinícius Júnior si llega a Al Ahli

El brasileño es buscado por Al Ahli, que quiere sacarlo de Real Madrid y le abonaría un contrato multimillonario.

Por Julián Mazzara

Hace tiempo que en el fútbol internacional se habla de la posibilidad que tendría Vinícius Júnior para emigrar de Real Madrid. Si bien recibió la banca de Álvaro Arbeloa tras lo que fue la goleada por Champions League contra AS Mónaco, aún es mirado de reojo por los fanáticos.

Al-Ahli sigue pujando por su ficha, ya que desea llevárselo hacia la Saudí Pro League a cambio de ¡un billón de euros! Sí, los jeques de Medio Oriente están dispuestos a desembolsar una gran cantidad de dinero para abonarle al Merengue y así quedarse con la ficha del extremo brasileño nacido en São Gonçalo que percibe 21 millones de euros por su contrato en la capital española.

El periodista Ben Jacobs aseguró por medio de sus redes sociales que le ofrecerían un contrato por 5 temporadas para que llegue en el verano europeo de 2026. Pero no solo quedaría allí, ya que el salario que percibiría lo posicionaría entre los futbolistas mejores pagos del mundo.

La misma fuente sentenció que tendría un salario muy similar al que Cristiano Ronaldo percibe en Al-Nassr, quien obtiene 42.800.000 euros por cada temporada disputada. Cabe destacar que el portugués rubricó su acuerdo contractual hasta junio de 2027.

Vinícius sigue sin renovar con Real Madrid

Rodrygo Goes tuvo la posibilidad de irse durante el último mercado de pases que se llevó a cabo en 2025, pero se terminó quedando porque las ofertas no alcanzaban las pretensiones de Real Madrid. En cambio, como a Vinícius Júnior querían mantenerlo y renovarle el vínculo, rechazaron todas las propuestas que llegaron desde Arabia Saudita, donde le ofrecían un salario multimillonario, superando a lo que percibe en España.

Después de lo que fue el Mundial de Clubes, la junta directiva que comanda el empresario Florentino Pérez, decidió mantener una nueva reunión con los agentes del ex Flamengo para tramitar su extensión contractual. El acuerdo, en cuanto a lo económico, estaba casi sellado. Pero todo se torció por los pocos minutos que tenía en la llegada de Xabi Alonso. Con el correr del tiempo, su presencia en el campo de juego mejoró, pero el brasileño se mantuvo en la misma posición y sigue sin dar el visto bueno para extender el vínculo.

DATOS CLAVES

  • Al-Ahli prepara una oferta de 1.000 millones de euros por el pase de Vinícius Júnior.
  • La propuesta incluye un contrato por 5 temporadas para llegar en el verano de 2026.
  • El salario igualaría los 42,8 millones de euros anuales que percibe Cristiano Ronaldo.
