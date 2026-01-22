Es tendencia:
Ayoze Pérez salió en defensa de Franco Mastantuono en la previa de Villarreal vs. Real Madrid: “Jugador diferencial”

El delantero de Villarreal respondió a la consulta de BOLAVIP, donde llenó de elogios al juvenil con pasado en River.

Por Julián Mazzara

Franco Mastantuono, delantero de Real Madrid.
© Getty ImagesFranco Mastantuono, delantero de Real Madrid.

Este sábado 24 de enero, a partir de las 17:00 (Argentina), Real Madrid visitará a Villarreal por la fecha 21 de LaLiga 2025-2026, donde aún no está definido si Álvaro Arbeloa le dará descanso a Franco Mastantuono o si lo colocará desde el inicio.

Mientras se terminan de ultimar detalles en el Submarino Amarillo y también en el Merengue, las autoridades de LaLiga diagramaron una conferencia de prensa en la que el delantero Ayoze Pérez, que milita en el club situado en la Comunidad Valenciana, respondió a la consulta de BOLAVIP, donde el periodista Federico Del Río le consultó por el juvenil argentino.

Mastantuono venía de ser muy criticado por los aficionados, pero en la goleada sobre AS Mónaco, por la Champions League, tuvo una gran actuación y recompuso la relación. En torno a los cuestionamientos que recibió, Pérez fue tajante: “Es un joven talento que lleva pocos meses en el fútbol español y aún está en un proceso de adaptación“, exclamó en primera instancia.

“Es normal que, siendo tan joven, no tenga una gran regularidad. Se le ven destellos de un jugador diferencial, de un jugador de calidad. Tiene una zurda bonita de ver”, agregó el futbolista de 32 años nacido en Santa Cruz de Tenerife para salir en defensa del ex River que sueña con ser convocado a la Selección Argentina de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cómo frenar a Real Madrid?

Es un duelo clave el que se llevará a cabo en el Estadio de la Cerámica, ya que Real Madrid, con un punto por debajo, es el único escolta de Barcelona. Por su parte, Villarreal se encuentra en la tercera posición, está a siete unidades del Merengue.

Los jugadores de la Casa Blanca son de muchísima jerarquía, y Ayoze Pérez posee la fórmula para contrarrestarlos: “Tenemos que intentar minimizar sus mejores armas lo máximo posible. Ese gran talento es muy difícil de parar. En el fútbol, ese talento excepcional es imposible de parar. En nuestro campo tenemos mucho argumento para hacerlos sufrir. Buscaremos cuáles son sus puntos débiles y potenciar nuestras virtudes”, resaltó.

DATOS CLAVES

  • Real Madrid visita a Villarreal este sábado 24 de enero por la fecha 21.
  • Álvaro Arbeloa define si Franco Mastantuono será titular o descansará en el duelo.
  • Ayoze Pérez respaldó a Mastantuono ante la prensa: “Es un joven talento”.
julián mazzara
Julián Mazzara

