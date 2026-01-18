Con una contundente frase, Mourinho descartó ser DT de Real Madrid: “No cuenten conmigo”

Luego de la salida de Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España ante Barcelona, bien se sabe que Álvaro Arbeloa tomó las riendas del plantel profesional de Real Madrid, al menos hasta el final de la temporada. Pero claro, el entrenador interino todavía debe regresar al Castilla y el lugar volverá a quedar vacante. Por ese motivo, José Mourinho sonó como posible candidato…

Todo el ambiente del fútbol todavía tiene en la retina aquel periodo en el que Mou dirigió entre 2010 y 2013 al conjunto merengue, protagonizando recordados cruces picantes ante el Barcelona que lideraba Lionel Messi. En aquel entonces, no había ninguna duda de que los dos gigantes de España eran los mejores equipos del planeta y sus enfrentamientos dejaron enormes momentos.

Lo cierto es que, tras ser consultado sobre los rumores, el entrenador portugués fue contundente. “No cuenten conmigo para las telenovelas“, sentenció Mourinho que utilizó esa frase para descartar cualquier tipo de posibilidad que lo vincula con Real Madrid. De esta manera, aseguró que se quedará en Benfica y no será el flamante reemplazante de Xabi Alonso como director técnico.

José Mourinho, entrenador portugués de Benfica.

Pocos segundos más tarde, el luso amplió su discurso al respecto de esta cuestión que se generó mediáticamente. “Hay buenas telenovelas, pero son muy largas. Te pierdes uno o dos capítulos y luego pierdes el hilo”, insistió el experimentado DT. “No cuenten conmigo, porque no veo telenovelas“, manifestó con un tono tajante que no dio lugar a una posible repregunta.

Cabe recordar que Mourinho llegó a Real Madrid en 2010 y estuvo 3 años consecutivos. En ese lapso de tiempo, la Casa Blanca conquistó 3 títulos domésticos: Copa del Rey 2011, LaLiga 2012 y Supercopa de España 2012. Sin embargo, no consiguió ningún trofeo internacional y la dirigencia que encabeza Florentino Pérez optó por cambiar el curso y por ende el entrenador.

José Mourinho, durante su estadía en Real Madrid. (Getty Images)

No caben dudas que Mourinho tiene características muy evidentes. Su tremendo carácter competitivo, la impecable fortaleza mental y una identidad híper reconocible, apoyada en la solidez táctica, lo convierten en un candidato prácticamente ideal para asumir en este flojo presente de Real Madrid. Pero claro, el DT portugués bajó el pulgar y frenó cualquier tipo de futura negociación.

