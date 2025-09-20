Es tendencia:
Revelan quién es el principal responsable en las trabas de la renovación de Vinicius Jr en Real Madrid: “Riesgo de salida gratis patente”

El delantero brasileño, que rechazó ofertas del fútbol saudí, tiene contrato con la Casa Blanca hasta mediados de 2027.

A lo largo del último tiempo, más allá de la llegada de Franco Mastantuono, en Real Madrid se habló muchísimo de la continuidad de Vinícius Júnior y también de Rodrygo Goes. Más allá de la calidad que tienen los atacantes brasileños, que son de los mejores del mundo, el desembarco del argentino los puso en jaque.

El ex Santos tuvo la posibilidad de irse durante el último mercado de pases, pero se terminó quedando porque las ofertas no alcanzaban las pretensiones de la Casa Blanca. En cambio, como a Vini querían mantenerlo y renovarle el vínculo, rechazaron todas las propuestas que llegaron desde Arabia Saudita, donde le ofrecían un salario multimillonario, superando a lo que percibe en España.

Después de lo que fue el Mundial de Clubes, la junta directiva que comanda el empresario Florentino Pérez, decidió mantener una nueva reunión con los agentes del ex Flamengo para tramitar su extensión contractual. El acuerdo, en cuanto a lo económico, estaba casi sellado. Pero todo se torció.

Desde la llegada de Xabi Alonso, el juego del oriundo de São Gonçalo tuvo que ser modificado: el entrenador le pidió que no ataque tanto y que pueda ayudar a sus compañeros en la faceta defensiva. Y claro, con el afán de no perder terreno, aceptó. Al parecer, que esté alternando con su compatriota es por una decisión del ex DT de Bayer Leverkusen, más allá de los rendimientos que viene teniendo.

Durante las últimas horas, AS aseguró que tras romper las negociaciones, donde el brasileño bajó sus pretensiones salariales e “hizo un esfuerzo cinco veces superior al que hizo el club por subir su oferta inicial” y que, a pesar de ello, todo estaba cerca de acordarse. Pero ahora la relación está muy tensa. Y si bien desea seguir con la camiseta del Merengue, al no ser una prioridad para el entrenador tolosarra, la fuente citada revela que “a nadie se le escapa el hecho de que, con contrato hasta 2027, está en una buena posición para negociar con el club”. A lo que agregaron con total contundencia: “El riesgo de que termine yéndose gratis sin dejar ni un euro en caja está patente“.

La postura de los madridistas, según AS, está fijada en esperar a cómo se desarrolla la temporada porque si Vinícius Júnior comienza a alternar la titularidad con Rodrygo Goes, su precio se devaluaría considerablemente. Además, no quieren renovar ahora por un lustro (y un gran aumento salarial), como estaba acordado, si es que Xabi Alonso no le da la importancia que sí tenía para Carlo Ancelotti.

