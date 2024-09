Desde que llegó a Real Madrid, fue víctima de muchísimos comentarios racistas. A raíz de ello, Vinícius Júnior fue uno de los futbolistas que encabezan la lucha contra aquellas personas que no evitan los dichos discriminatorios, y hasta incluso solicitó que le arrebaten la sede al Mundial de 2030.

La sociedad debe cambiar. Eso está más que claro. Y posiblemente, después de la sanción que recibió un fanático por insultar al brasileño a través de las redes sociales, más de uno modifique su accionar. Durante las últimas horas, desde la Comisión de Antiviolencia identificó al individuo que, de manera reiterada, difundió “insultos de carácter racista e imágenes del mismo cariz” contra el ex Flamengo.

Según reveló AS, la multa que le colocaron a esta persona es equivalente a un total de 60.001 euros, además de que no podrá asistir a ningún evento deportivo durante los próximos dos años. Incluso, desde la Comisión de Antiviolencia se manejarán de la misma manera con nuevos agresores. De hecho, la misma fuente añade que “autoridades competentes rastrean las redes para hallar a quienes se esconden detrás de cuentas anónimas para esparcir odio”.

Cabe destacar que EFE añadió que desde el aficionado fue identificado en el interior de San Mamés, durante el partido entre Athletic Club y Valencia CF, y que “tenía en vigor una prohibición de acceso a los recintos deportivos por dos años”. Incluso, constataron que esta persona contaba en su haber con tres sanciones por hechos similares en la temporada anterior, y que continuaba accediendo a diferentes estadios.

Vinícius Júnior, uno de los futbolistas que recibe más gestos y dichos racistas. (IMAGO / Pressinphoto)

Vinícius Júnior aconsejó modificar la sede del Mundial de 2030

El ex futbolista de Flamengo, que en el último mercado de pases recibió una propuesta multimillonaria para mudarse hacia Arabia Saudita, fue contundente y además de sostener su postura de abandonar el juego, sugirió que la sede del Mundial de 2030 debería modificarse en el caso de que no haya un cambio de aquí al futuro, ya que acusó a España de ser el país con mayor discriminación hacia las personas de que no son blancas.

“Espero que España evolucione y entienda lo grave que es insultar a una persona por su color de piel. Si antes de 2030 las cosas no evolucionan habría que cambiar la sede del Mundial”, sostuvo con total firmeza en diálogo con CNN. Incluso, el oriundo de São Gonçalo se mostró muy molesto por la poca mano dura que hay por parte de las federaciones: “La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada”, amplió.

Vinícius, que en la actualidad es de los futbolistas que encabezan la bandera anti racista, recordó una situación que se vivió en Cataluña, donde dejó en claro que nadie en el país en el que reside hace algo para erradicar la segregación: “En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo”.