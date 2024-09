Tras ganar la pasada UEFA Champions League, el Real Madrid se reforzó para la actual temporada con el fichaje de Kylian Mbappé, quien firmó un contrato a largo plazo tras irse con el pase en su poder del PSG, y que generó una gran expectativa en los hinchas, debido a la delantera que podría armar junto a Vinícius Jr y Rodrygo.

Meses después de la llegada del francés al Merengue, donde ya ganó la Supercopa de Europa 2024 y pudo marcar sus primeros goles, salió a la luz que Neymar, ex compañero de Mbappe en el PSG, le mandó un mensaje a Vini y al resto de los brasileños del elenco español para advertirles sobre su nuevo compañero.

Según lo informado por el periodistaCyril Hanouna en la radio francesa Europe 1, Neymar envió un mensaje a un grupo de Whatsapp que tiene con sus compañeros de la Selección de Brasil hablando sobre Mbappé, diciéndoles que “fue catastrófico, que fue un infierno jugar con él”.

Dentro de este mencionado grupo, no solo Vinícius recibió este mensaje, sino que también lo hicieron otros como Rodrygo Goes y Eder Militao, quienes también compartieron plantel en la Verdeamarelha con Neymar y que ahora están al tanto de la particular forma de ser del francés, que generó el enojo del brasileño.

Este conflicto entre el brasileño con pasado en Barcelona y el surgido del Mónaco, se debe a un choque de egos mientras ambos jugaban en el PSG, ya que los dos querían ser el jugador estrella del equipo. Tal es así, que llegaron a pelearse en varias oportunidades para ejecutar jugadas de pelota parada, e incluso Mbappé molestó a Neymar por no darle un simple pase hace dos años.

Neymar junto a Mbappé en PSG. (Foto: IMAGO / HMB-Media).

Por el momento, desde la llegada del francés al Real Madrid, no ocurrió ningún tipo de problema con sus compañeros, y el mismo delantero de 25 años habló con los medios sobre las posibles peleas por ejecutar los penales, afirmando que no quiere forzar las cosas para no tener inconvenientes.

Mbappé habló sobre cómo eligen al ejecutante de los penales en el Real Madrid

Acostumbrado a ser el encargado de rematar los penales en el PSG, Mbappé se encontró en Real Madrid con otros pateadores designados, aunque ya tuvo la posibilidad de patear uno, ya que Vinícius se lo cedió. En este contexto, el francés habló sobre cómo definen al rematador junto al brasileño para no tener problemas.

“Es una comunicación, Vini tira el primero y yo el segundo. El míster nos da libertad a los dos y tenemos que ser inteligentes para ver cómo está el partido. Como dije el primer día en mi presentación, no quiero forzar las cosas y llegar aquí y coger el balón, quiero que salga todo de manera natural. Los penaltis son una cosa que vamos hacer de manera natural”, comentó al respecto.