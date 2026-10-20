Se confirmó la sanción al entrenador de Egipto tras sus gestos ante la Selección Argentina en el Mundial 2026

A casi tres meses de la victoria agónica de la Selección Argentina ante Egipto por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026, la FIFA emitió un fallo respecto a los gestos que realizó el entrenador Hossam Hassan por las decisiones que tomó el árbitro francés François Letexier.

Finalmente, el DT de los Faraones recibió una suspensión de tres partidos, por lo que no podrá dirigir a su equipo en los compromisos ante Malaui, programados para la fecha FIFA de noviembre por la clasificación para la Copa Africana de Naciones. Además, se ausentará del amistoso contra Angola en enero.

Además de Hassan, su ayudante de campo, Ibrahim Hassan, recibió la misma suspensión, por lo que tampoco podrá estar presente en los próximos tres partidos del combinado egipcio, que serán dirigidos por otro miembro del cuerpo técnico.

Por otro lado, Mustafa Zico, el futbolista egipcio que criticó el arbitraje en diálogo con los medios, también recibió una suspensión, que en este caso fue más grave debido a que le dieron cinco partidos, por lo que recién podrá volver a jugar con su selección en junio del año que viene.

Para finalizar con la sanción, FIFA estableció también una multa económica para los tres miembros de la Selección de Egipto. En total, deberán 60 mil dólares al ente regulador del fútbol a nivel internacional, mientras que el combinado africano intentará apelar esta decisión.

El comunicado oficial de la Asociación Egipcia de Fútbol

La Federación de Fútbol recibe decisiones de “Disciplina” de la FIFA sobre Hossam e Ibrahim Hassan y Ziko.

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La Federación Egipcia de Fútbol ha recibido decisiones del Comité de Disciplina de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) respecto a Hossam Hassan, el director técnico de la selección nacional, Ibrahim Hassan, director de la selección, y el jugador Mustafa Ziko, las cuales incluyen la suspensión de Hossam e Ibrahim Hassan por tres partidos cada uno, y la suspensión de Ziko por cinco partidos.

La Federación Egipcia de Fútbol ha presentado ante el Comité de Disciplina de la FIFA una solicitud para obtener las razones y considerandos detallados de las decisiones emitidas, con el fin de estudiarlos y evaluar la posición legal, previo a la adopción de medidas de apelación de acuerdo con los reglamentos aplicables.

اتحاد الكرة يتلقى قرارات "انضباط" فيفا بشأن حسام وإبراهيم حسن وزيكو 🔴📝



تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، واللاعب مصطفى زيكو، والتي تضمنت إيقاف حسام… pic.twitter.com/ho9Dyraqae — EFA.eg (@EFA) October 19, 2026

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Qué significa el gesto del DT de Egipto

Si bien el gesto puede prestarse a la confusión, ya que es el gesto universal de FIFA para denunciar racismo, Hassan quiso expresar otra cosa. El DT cruzó los brazos como una señal de protesta por las decisiones de Letexier, que luego procedió a mostrarle una tarjeta amarilla.

A lo largo del partido, el entrenador hizo ese mismo gesto en varias oportunidades. De hecho, fue captado en la transmisión oficial cruzando los brazos y chocando las muñecas de la misma manera cuando el VAR intervino para anularle el segundo gol a Egipto por el pisotón a Lisandro Martínez.

Tanto los jugadores como el cuerpo técnico de Egipto sabían que los gestos de Hassan podían malinterpretarse. Por eso mismo, rápidamente intentaron intervenir para que dejara de hacerlo en el medio de su ataque de furia. Afortunadamente, Letexier entendió el significado y es por eso que no activó el protocolo anti-racismo.

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