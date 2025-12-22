En las últimas horas se dio a conocer una noticia que sorprendió al mundo del fútbol: se retiró Rafinha. Pese a tener apenas 32 años, el volante brasileño anunció que deja el deporte después de estar un año y medio sin equipo. Su palmarés consta de 18 títulos, entre los que destacan la UEFA Champions League con Barcelona y una medalla de oro con la Selección de Brasil.

El talentoso mediocampista surgido de La Masía, que también es el hermano de Thiago Alcántara, tuvo su última estadía en el exótico destino de Qatar donde vistió la camiseta de Al Arabi. Allí, múltiples lesiones que se acumularon y lo marginaron de las canchas durante largos periodos de tiempo, disputó sus últimos minutos como jugador profesional hace más de 18 meses.

De esta manera, el futbolista que brilló en Barcelona anunció su retiro del fútbol este lunes de forma sorpresiva a sus 32 años de edad. Así, el brasileño que también pasó por París Saint-Germain, Inter de Milán, Celta de Vigo y Real Sociedad, resolvió dar un paso al costado y abandonar el deporte al que le dedicó su vida desde pequeño, al menos dentro del campo de juego.

Rafinha Alcántara y Lionel Messi, en Barcelona en 2015. (Getty Images)

Tras su debut en Primera División allá por 2011, se mantuvo en el gigante español hasta 2020, con dos excepciones que constan de breves estadías en Real Sociedad y luego en Inter de Milán. En aquellos años, Rafinha compartió plantel con Lionel Messi y juntos conquistaron 13 títulos, en el que destacan la UEFA Champions League 2015 y luego el Mundial de Clubes 2015.

Su otro gran paso fue en PSG, donde ganó 3 trofeos domésticos e integró un equipazo con figuras de renombre como Neymar y Kylian Mbappé. Finalmente, en Qatar sumó su última consagración al quedarse con la Copa del Emir 2023, que significó uno de sus últimos compromisos oficiales como futbolista, antes de anunciar su adiós a la disciplina más convocante del planeta.

Con la Selección de Brasil ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Allí compartió plantel con muchos jugadores de renombre y juntos fueron claves para conquistar la primera distinción dorada en la historia del fútbol brasileño, por lo que fue un logro extraordinario. Sin embargo, no disputó ningún Mundial ni Copa América con su país de origen.

Walace, Gabriel Jesus, Neymar, Gabriel Barbosa y Rafinha, con la medalla de oro que ganó Brasil en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. (Getty Images)

DATOS CLAVE

Rafinha Alcántara anunció su retiro oficial de la actividad profesional a los 32 años .

anunció su retiro oficial de la actividad profesional a los . Su etapa final fue en el Al-Arabi de Qatar , donde las constantes lesiones volvieron a ser el obstáculo principal, alejándolo de las canchas de forma definitiva.

, donde las constantes lesiones volvieron a ser el obstáculo principal, alejándolo de las canchas de forma definitiva. Fue parte del equipo que ganó la primera medalla de oro olímpica para el fútbol de Brasil en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

