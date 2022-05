River volvió a ganar en la Copa de la Liga y cerró la primera fase con un triunfo 2-1 sobre Platense en el Estadio Monumental. Sin embargo, la polémica volvió a adueñarse de la agenda futbolera argentina por el penal que cobró Patricio Loustau sobre Elías Gómez que le permitió quedarse con los tres puntos al Millonario.

Ante esto, y con la discusión a flor de piel, el que habló al respecto sobre la jugada fue Ignacio Schor, quien supuestamente cometió la infracción y dejó bien en claro que en su opinión "no fue penal". Sin embargo, el volante de Platense admitió un toque sobre el jugador de River que reavivó la polémica.

Comenzando con lo que parece ser un pedido de disculpas para la gente, Ignacio Schor habló ante las cámaras de TyC y dejó una particular frase: "Me toca la macana que me mande en el penal...arranque tarde y cuando esta por tirar el centro me tiró al piso", comenzó diciendo antes de aclarar que "él se tira antes y yo después lo toco".

Admitiendo que, como mínimo, hubo un contacto que llevó a Loustau a cobrar el penal que finalmente sería avalado por la revisión del VAR, el jugador admitió que se "hace responsable" ya que Platense "hizo un buen partido". Además, Schor sostuvo que "no me parece un contacto para que se cobre penal".

Finalmente, el jugador de Platense comentó que Gómez "aprovechó" que se tiró a barrer para dejarse caer y "el árbitro compró". De esta manera, y pese a que sostiene que no lo considera infracción, Schor dejó abierta la posibilidad de que el árbitro haya considerado válido el penal quitándole dramatismo a la situación.