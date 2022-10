El 10 del Lobo no ocultó su malestar con el desempeño de Hernán Mastrángelo en el Bosque. "Está a la vista", aseguró.

Una vez más, Boca ganó un partido clave que lo dejó a un paso del título. Gimnasia, que dio pelea pero no pudo evitar que los de Hugo Ibarra se quedaran con los tres puntos, terminó enojado con Hernán Mastrángelo. En el conjunto de La Plata consideran que fueron perjudicados.

La gran polémica fue aquella jugada donde Nicolás Figal toma de la camiseta a Eric Ramírez y el juez no sancionó falta. Para el Lobo era infracción y expulsión al central por último hombre, pero para el árbitro no. Además, Gorosito terminó el encuentro con una risa irónica luego de que no haya adicionado más tiempo de descuento. Brahian Alemán, capitán del Tripero, fue durísimo tras el juego.

"Dale, boludo... ¿Tan obvio va a ser? No pueden hacerlo tan obvio. Dale, loco". Y añadió: "Por lo menos háganla un poquito más difícil... Y no que se vea en todos lados", le dijo al colegiado apenas terminó el partido. Minutos después se mostró igual de caliente en los micrófonos.

"Está a la vista. Hace tres o cuatro fechas que todas las divididas son en contra de Gimnasia. Está a la vista. Los árbitros después te sancionan. Es al pedo... Se nota", dijo en diálogo con TyC Sports y agregó: "La vio todo el mundo menos ellos. Es una cosa de locos. Está todo a la vista. Capaz ahora les toca el fin de semana contra Independiente y pueden festejar juntos".