Se acerca una nueva edición del Superclásico argentino y tanto Battaglia como Marcelo Gallardo comienzan a diagramar los once que saldrán al Monumental con, al menos, dos dudas por equipo.

Pasó la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional para los dos equipos más grandes del fútbol argentino y de cara, a un nuevo Superclásico, les dejó a Sebastían Battaglia y a Marcelo Gallardo algunas dudas para definir los convocados para el encuentro que se jugará desde el próximo domingo a las 19 horas de argentina.

Con el triunfo de River ante Gimnasia por 4-0, Gallardo quedó tranquilo en que ninguno de los titulares afrontó molestias en la previa del Super. Sin embargo, la mala noticia para el Muñeco llegó en la antesala del encuentro ya que Matías Suarez debió bajarse del banco. Mientras tanto, esperan por David Martínez.

En la otra vereda, Sebastián Battaglia perdió definitivamente al Cali Izquierdoz luego de la fractura del quinto metatarsiano del pie y mientras tanto evalúa la situación de Dario Benedetto y Oscar Romero, dos jugadores que de estar bien serían una fija para el partido.

Las dudas de River y Boca para el Superclásico:

Matías Suarez

Pese a que ya tenía el alta médica y hasta jugó un rato con San Lorenzo, el delantero ex Belgrano volvió a sentir un dolor en la rodilla operada, por tercera vez, y ahora es seguido de cerca por el cuerpo médico. Si bien la sinovitis puede ser traicionera, confían en recuperarlo.

David Martínez

Si bien el defensor se recupera favorablemente de la distensión del ligamento lateral y los plazos se cumplen según lo esperado, Gallardo avisó que de no estar al 100% no lo utilizará: "No voy a cometer ninguna imprudencia", confirmó.

Darío Benedetto

El delantero sufrió un desgarro y se calculaba que los tiempos de recuperación lo devolverán a la cancha para la fecha número 8. Sin embargo, en Boca lo probarán esta semana para evaluar la recuperación del delantero que podría ir al banco de suplentes.

Oscar Romero

El volante paraguayo arrancó con el pie derecho en Boca pero la larga inactividad y la doble jornada en solo 5 días le jugaron una mala pasada y sufrió una molestia en el isquiotibial derecho. Al igual que al Pipa, lo probaran en esta semana para que esté, como mínimo, en el banco.