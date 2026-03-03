Es tendencia:
19 confirmados y 7 cupos en duda: así está la lista de la Selección Argentina a 100 días del Mundial

Lionel Scaloni termina de definir a los convocados para ir en búsqueda del bicampeonato.

Por Marco D'arcangelo

Lionel Scaloni piensa en la lista de convocados para el Mundial.

Faltan exactamente 100 días para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, en el que la Selección Argentina no solo buscará defender el título que consiguió en 2022, sino que también quiere ser bicampeón por primera vez en su historia. 

Pensando en la lista de convocados, que se mantendría de 26 futbolistas, el entrenador Lionel Scaloni se encuentra ultimando detalles. En este sentido, ya tiene gran parte de la base confirmada, con 19 jugadores con un lugar casi confirmado, mientras que los siete restantes no están definidos. 

En el arco hay dos fijas. Emiliano Martínez volverá a ser titular en esta Copa del Mundo, mientras que su primer suplente será Gerónimo Rulli, quien reemplazó al arquero de Aston Villa en Eliminatorias a ‘Dibu’ cuando fue suspendido tras la derrota con Colombia. 

Pasando a la defensa, cinco nombres tienen su cupo para el Mundial. En el lateral derecho estará Nahuel Molina, mientras que en la zaga central estarán Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi. Finalmente, por la banda izquierda aparecerá Nicolás Tagliafico

La mitad de la cancha es la que está más definida. Tal es así que hay 8 jugadores con el boleto asegurado para el certamen en caso de estar en óptimas condiciones. Los mismos son Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso. 

Por último, en la ofensiva son cuatro los jugadores que tienen su cupo para la Copa del Mundo. Lionel Messi, Julián Alvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González estarán presentes en la competencia, mientras que Scaloni deberá definir a las otras variantes. 

Así está la lista de la Selección Argentina a 100 días del Mundial

Arqueros 

  • Emiliano Martínez
  • Gerónimo Rulli

Defensores

  • Nahuel Molina
  • Cistian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Lisandro Martínez
  • Nicolás Tagliafico 

Volantes

  • Rodrigo De Paul
  • Leandro Paredes
  • Enzo Fernández
  • Alexis Mac Allister
  • Thiago Almada
  • Giuliano Simeone
  • Nicolás Paz
  • Giovani Lo Celso
Delanteros

  • Lionel Messi
  • Julián Alvarez
  • Lautaro Martínez
  • Nicolás González

Los jugadores que pelean por un lugar en la lista

Para el arco hay un solo cupo y allí Scaloni tiene dos nombres en mente. Walter Benítez y Juan Musso pelearán por ser el tercer arquero, ya que debido a su inicio de año irregular, Facundo Cambeses quedó relegado. Quien cuenta con mayores chances es el golero de Crystal Palace.

En cuanto a la defensa, Scaloni tiene que resolver los suplentes de los laterales más el ingreso de otro central. Gonzalo Montiel y Kevin Mac Allister pelearán por ser el suplente de Molina, mientras que en la banda izquierda competirán Julio Soler, Marcos Acuña y Francisco Ortega.

Por la zaga central hay seis jugadores peleando. Leonardo Balerdi es quien tiene mayores chances por la consideración que tiene el DT, mientras que más atrás aparecen Facundo Medina, Lautaro Rivero, Aaron Anselmino, Valentín Gómez y Lautaro Rivero

Pasando a la mitad de la cancha hay varios nombres y pocos lugares. Exequiel Palacios, Valentín Barco, Alan Varela, Máximo Perrone, Emiliano Buendía y Franco Mastantuono buscarán meterse en la lista definitiva teniendo en cuenta las necesidades de Scaloni. 

Finalmente, en la delantera hay cuatro centrodelanteros que pelearán por ser las alternativas de Lautaro Martínez y Julián Alvarez. Los mismos son José Manuel López, Joaquín Panichelli, Santiago Castro y Valentín Castellanos. Por otro lado, Gianluca Prestianni, Alejandro Garnacho y Paulo Dybala pelearán por ser variantes como extremos.

Datos claves 

  • Lionel Scaloni tiene 19 jugadores confirmados de una lista definitiva que tendrá 26 futbolistas.
  • Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli son los únicos arqueros con lugar asegurado actualmente.
  • La Selección Argentina iniciará el Mundial en 100 días buscando defender el título de 2022.
