El futuro de Lionel Messi es una verdadera incógnita y los clubes que aparecen en el radar siguen siendo los mismos. Barcelona, Chelsea, alguno de los dos Manchester, Inter Miami y el exótico fútbol de Arabia Saudita. En este último lugar están más que ilusionados con tener al mejor jugador del mundo en Al-Hilal.

La postura del entorno de Leo es clara. Sin ir más lejos, fue Jorge Messi quien adelantó que no se iba a tomar ninguna decisión hasta el final de la temporada. Aún así, la prensa le sigue preguntando por este tema a Fahad Bin Saad Bin Nafel, presidente del club saudí.

En una conferencia de prensa que brindó tras la consagración de su equipo en la Copa del Rey, el dirigente fue contundente sobre la situación: “No me pregunten por Messi, no daré ninguna noticia. Si sale algo oficial lo encontrarán en el departamento de prensa”.

Qué había dicho Jorge Messi cuando confirmaron que Leo iba al Al-Hilal

“No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión.

Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada.

Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar porqué no contrastan las informaciones… No querrán que una verdad les arruine sus ‘noticias’”.