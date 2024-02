Desde que debutó como profesional en Racing Club, siempre despertó la polémica. Y con el correr de los años, a Ricardo Centurión se lo vio más afectado por su vida privada (que muchas veces no lo es) que por lo que hacía dentro del campo de juego.

Luego de que Gustavo Quinteros decidiera darle lugar en el plantel de Vélez Sarsfield para que se entrenara junto a sus compañeros, y mientras se pone a tono desde lo físico como así también desde lo futbolístico, Centurión apareció en las redes sociales durante la noche del sábado .

Más de uno recordará la frase que le dijo a Oscar Ruggeri en Fox Sports: “A la noche no tengo sueño, tengo ganas de salir a tomar algo. Si mis amigos me dicen que no salga, yo les digo que se vayan a dormir, que salgo yo solo. ¿Porque un amigo me acompañe a tomar algo es una mala influencia?”. Pero ahora, el ex Boca cambió.

Por medio de una transmisión en vivo a través de Instagram, el extremo de 31 años se mostró sereno y aprovechó el horario nocturno para realizar una broma que generó algo de polémica: “Sábado, me voy para… la cama, que mañana volvemos a entrenar a pleno para cumplir nuestros objetivos; qué triunfo metimos eh, minuto 90, cómo sufrimos, vamos eh”, expresó. Y claro, cuando se frenó en sus dichos, más de uno pensó que los boliches, las fiestas y los paparazzi volverían a ver a Ricardo Centurión. Pero no. Ahora prioriza su carrera, y bienvenido que así sea.

Ricardo Centurión: de una pretemporada por separado a empezar a perfilarse para jugar

El propio Gustavo Quinteros fue quien pidió por la reincorporación de Ricardo Centurión para los entrenamientos de pretemporada. La noticia sorprendió puesto que no fue tenido en cuenta durante 2023, fue cedido a Barracas Central, pero no tuvo un buen paso, ya que fue borrado en abril debido a ciertas indisciplinas.

El ex Racing y Boca se presentó a las prácticas de la pretemporada, pero la intención fue llevarlo de a poco y con trabajos por separado. Mientras el plantel de Primera División estuvo entrenándose en la Villa Olímpica y, posteriormente, en Uruguay, Centurión se quedó en Buenos Aires haciendo sus propios trabajos.

En el cuerpo técnico de Quinteros hay conformismo con el trabajo de Centu, lo que posibilitó que pueda sumarse a los trabajos grupales luego de la dura derrota ante River. De hecho, varios hinchas se manifestaron en redes sociales pidiendo que empiece a sumar minutos.

No obstante, con la decisión de no convocarlo para el partido ante Gimnasia, el talentoso extremo deberá seguir esperando hasta que Quinteros crea conveniente que pueda jugar partidos. También las urgencias de Vélez con respecto a la tabla del descenso podrían acelerar una posible oportunidad para el jugador.