El multicampeón con Boca que denunció un “robo total” de parte de River: “Un compañero me lo confirmó”

Surgido en Argentinos Juniors y con un paso de dos años por Universidad de Chile, Cristian Traverso atravesó en Boca los mejores años de su carrera futbolística con Carlos Bianchi como entrenador, llegando a conquistar un bicampeonato de Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 2000, venciendo al Real Madrid en Japón, además de tres títulos de Primera División y, ya sin El Virrey, una Copa Sudamericana en 2004.

Previo a esa última coronación, había hecho experiencia en el fútbol mexicano defendiendo las camisetas de Querétaro y Puebla, pero el único título que conquistó por fuera del Xeneize había tenido lugar en el fútbol chileno en 1995, mismo año en que la revista Triunfo lo galardonó como el mejor futbolista de Chile.

De su paso por Universidad de Chile, el exjugador que hace años se desarrolla como analista en TyC Sports también arrastra la que probablemente haya sido su primera gran bronca con River, equipo que poco después se convertiría en su clásico rival. En una gran campaña, había accedido con el equipo a disputar las semifinales de la Copa Libertadores de 1996, donde fue eliminado por El Millonario en un polémico partido revancha disputado en el Monumental.

“Fue un robo total”, recordó Traverso en su paso por Líbero Versus. Ambos equipos habían igualado 2-2 en Chile y River sacó boleto a la final tras imponerse 1-0 en la vuelta, partido en que el árbitro ecuatoriano Alfredo Rojas omitió un claro penal de Germán Burgos a Esteban Valencia que hubiese permitido a la visita forzar un desempate.

“Fue un robo total, pero mal, descarado. Después un compañero me confirmó que había sido un robo total, porque a ese compañero yo después lo tuve en Boca y él había jugado la Libertadores para River”, profundizó el ex jugador del Xeneize.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Los dos árbitros que más insultó

ver también Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca no dejaron dudas sobre qué puesto se debe reforzar

También en el Líbero Versus, Cristian Traverso reconoció que tanto el ecuatoriano Alfredo Rojas, encargado de impartir justicia en la revancha entre River y Universidad de Chile; como Kim Milton Nielsen, árbitro danés que dirigió la final de la Intercontinental de 2001 que Boca perdió 1-0 ante Bayern Munich, fueron los dos que más insultó en toda su carrera.

Los números de Cristian Traverso en Boca

Durante las siete temporadas que disputó con la camiseta de Boca, en dos ciclos diferentes, Cristian Traverso jugó un total de 168 partidos oficiales en los que registró cuatro goles y dos asistencias; además de celebrar siete títulos, cuatro de ellos en el ámbito internacional.

Data clave

Cristian Traverso jugó dos años en Universidad de Chile y conquistó un título en 1995.

La revista Triunfo lo galardonó como el mejor futbolista de Chile en 1995.

Denunció un “robo total” tras la eliminación en semifinales de Libertadores 1996 ante River, antes de pasar a Boca.

Publicidad