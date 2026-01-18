El partido amistoso que Racing iba a disputar ante Universidad de Chile este domingo en el Estadio Ester Roa de Concepción quedó suspendido a causa de los incendios forestales que rodean la ciudad. El plantel de La Academia se encontraba ya instalado en la Región del Biobío y se apresura para regresar a Argentina antes que se ordene cerrar el aeropuerto, después que se hayan cerrado ya las rutas terrestres.

Según se constató desde Bolavip Chile, las autoridades regionales ya informaron a ambos equipos que el partido no se podrá llevar a cabo debido a que todos los recursos y personal de Carabineros estarán enfocados en el control de los incendios y la población afectada o amenazada por los mismos.

El hecho de que ambos equipos hayan comparecido ayer en rueda de prensa y que a primera hora del domingo el cotejo haya sido suspendido tiene que ver con lo rápido que se propagó el incendio forestal, provocando que las autoridades decretaran a la región como “zona de catástrofe” y se dispongan a anunciar el toque de queda.

Informados de la cancelación del partido, en la delegación de Racing no cesó la preocupación debido a que el probable cierre del aeropuerto podría dejarlos impedidos de regresar a Argentina. Cabe destacar que las rutas terrestres ya fueron cerradas.

Cabe recordar que los futbolistas Adrián Maravilla Martínez, Marcos Rojo y Baltasar Rodríguez no formaron parte de la delegación que viajó rumbo a Chile debido a que sufrieron un cuadro viral y por precaución se decidió que se quedaran en Buenos Aires.

El de este domingo iba a ser el primer amistoso formal para La Academia previo al inicio del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga. Previamente, había realizado una jornada de fútbol en Paraguay, donde realizó su pretemporada, ante Ameliano.

El mensaje de Racing tras confirmarse la suspensión

“Informamos que el partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona. Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual”, se expresó desde las redes sociales oficiales del club.

¿Cuándo debuta Racing en el Apertura 2026?

El debut del Racing de Gustavo Costas en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga está programado para el sábado 24 de enero, fecha en la que será visitante de Gimnasia y Esgrima de La Plata, desde las 19.30.

Data clave

