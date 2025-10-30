Quién es el árbitro de Lanús vs. Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025

En el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, a partir de las 19:00, Lanús y Universidad de Chile definen al segundo finalista de la Copa Sudamericana. El primer cotejo, disputado en Santiago, finalizó con igualdad por 2-2, y ahora intentan alcanzar la definición en Asunción, donde ya espera Atlético Mineiro.

A través de la señal de Disney+ y DSports, el partido tendrá el arbitraje del venezolano Alexis Herrera, de 35 años, quien estará acompañado por su compatriota Ángel Arteaga en el VAR.

El colegiado ya dirigió en dos ocasiones al Granate, quien obtuvo un empate y una caída: el primero de ellos fue el 4 de noviembre de 2020, en la caída 4-3 ante São Paulo; mientras que el segundo, se disputó el 25 de septiembre de 2024, y culminó con igualdad 1-1 contra Deportivo Independiente Medellín.

Cabe destacar que será la primera vez que impartirá justicia frente a los chilenos, aunque ya dirigió a otros clubes trasandinos, como fueron Universidad Católica, Colo-Colo, Palestino, Santiago Wanderers y Magallanes, además de la Selección de Chile y el combinado nacional Sub 23.

La terna arbitral de Lanús vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Asistente 1: Lubin Torrealba (Venezuela)

Asistente 2: Alberto Ponte (Venezuela)

Cuarto árbitro: Alejandro Velázquez (Venezuela)

VAR: Ángel Arteaga (Venezuela)

AVAR: Reyes Soto (Venezuela)

A qué hora se juega el partido Lanús vs. Universidad de Chile y cómo verlo por TV

El puntapié inicial del partido entre Lanús y Universidad de Chile, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, será a las 19:00 horas de la República Argentina.

Publicidad

Publicidad

En cuanto a la televisación de este compromiso en cuestión, hay que destacar que el mismo podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de Disney+ y DSports.

Qué pasa si Lanús gana, empata o pierde vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana

Si Lanús gana frente a la Universidad de Chile por cualquier marcador, se clasificará automáticamente a la final de la Copa Sudamericana.

por cualquier marcador, se clasificará automáticamente a la final de la Copa Sudamericana. Si Lanús empata ante la Universidad de Chile , la serie continuará igualada. Por ende, la historia deberá definirse por intermedio de los penales.

, la serie continuará igualada. Por ende, la historia deberá definirse por intermedio de los penales. Si Lanús pierde ante la Universidad de Chile, será el combinado visitante el que se transforme en finalista de la Copa Sudamericana.

DATOS CLAVE

Universidad de Chile y Lanús empataron 2-2 en la semifinal de ida de Copa Sudamericana.

en la semifinal de ida de Copa Sudamericana. El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile será este jueves a las 19 horas de Buenos Aires.

será este a las de Buenos Aires. Atlético Mineiro se convirtió en el primer finalista al vencer a Independiente del Valle 3-1 en Belo Horizonte.

Publicidad