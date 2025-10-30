Lanús vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Este jueves 30 de octubre, se enfrentan Lanús y Universidad de Chile por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. El encuentro comienza a las 19:00 horas y se puede ver por Disney+ y DSports. Además, el árbitro es el venezolano Alexis Herrera y en el VAR está Ángel Arteaga, de la misma nacionalidad.

La igualdad que se dio en el primer partido, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, deja la serie abierta para ambos equipos, donde el Granate buscará hacer pesar la localía para alcanzar la final, que tiene a Atlético Mineiro esperando por los argentinos o los chilenos.

La posible formación de Lanús vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

La posible formación de Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana 2025

Gabriel Castellón; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazabal; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez; Maximiliano Guerrero y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.

Lanús vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025: minuto a minuto

La terna arbitral de Lanús vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025