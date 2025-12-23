Es tendencia:
Boca Juniors

Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca no dejaron dudas sobre qué puesto se debe reforzar

El Xeneize tiene dos negociaciones abiertas en este mercado de pases y varios sondeos, aunque antes debe ratificar a Úbeda.

Por Lautaro Toschi

Los hinchas de Boca votaron en una encuesta propuesta por Bolavip
© GettyLos hinchas de Boca votaron en una encuesta propuesta por Bolavip

El mercado de pases de Boca inició lento. Hay negociaciones abiertas por Marino Hinestroza y Gastón Hernández, mientras que hubo sondeos por Santiago Ascacibar. Más allá de los nombres que puedan sonar, la dirigencia todavía debe reunirse con Claudio Úbeda y ratificarlo como entrenador, algo que seguramente sucederá en los próximos días.

Mientras tanto, son más las posibles bajas que las altas. Por estas horas se definen las salidas de Lucas Blondel, Agustín Martegani y Lucas Janson, mientras que Dalmasso y Mendía también se marcharían en este mercado de pases. Además, quienes regresen de sus préstamos ahora no serán tenidos en cuenta y deberán buscar club.

Los hinchas piden delanteros

En una encuesta realizada por Bolavip en su canal de WhatsApp -Yo soy de Boca- donde se preguntó qué puesto debe ser prioridad a la hora de encarar los refuerzos, la inmensa mayoría consideró que hay que comenzar por los delanteros con más de 3 mil votos. En segundo lugar quedó el puesto del arquero con 660 votos. La defensa y el mediocampo quedaron prácticamente empatados.

El panorama de los delanteros de Boca

Boca tuvo un 2025 algo irregular en lo que respecta a la ofensiva. Edinson Cavani y Milton Giménez no convencieron, mientras que Miguel Merentiel alternó buenas y malas. El mejor de los atacantes fue Exequiel Zeballos, aunque no tuvo demasiado regularidad, especialmente en la primera mitad de 2025. Por tal motivo, los hinchas consideran que el club debe reforzar ese sector.

Fabián Vargas salió al cruce y defendió a Miguel Borja por la polémica con Boca tras su salida de River: “No la generó él”

Fabián Vargas salió al cruce y defendió a Miguel Borja por la polémica con Boca tras su salida de River: “No la generó él”

Exequiel Zeballos, el mejor delantero de Boca en 2025. (Foto: Getty).

Según puso saber Bolavip, en Boca piensan ir a la carga por uno o dos delanteros de jerarquía, aunque todavía no trascendieron nombres. Se estima que uno de ellos sea un clásico delantero de área, mientras que el otro sea un segunda punta.

DATOS CLAVE

  • La dirigencia de Boca planea ratificar a Claudio Úbeda como entrenador próximamente.
  • Existen negociaciones abiertas por los futbolistas Marino Hinestroza y Gastón Hernández.
  • Más de 3.000 hinchas votaron que la prioridad de refuerzos son los delanteros.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

