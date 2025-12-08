Una figura de Racing se ilusionó con ser convocado por Lionel Scaloni para jugar el Mundial con la Selección Argentina: “Tengo que seguir trabajando”

En La Bombonera, por la primera semifinal del Torneo Clausura, con gol de Maravilla Martínez en el segundo tiempo, Racing venció a Boca por 1 a 0 y se clasificó a la final del certamen, en la que espera por el ganador de la llave entre Gimnasia y Estudiantes de La Plata.

Luego de este encuentro, Gabriel Rojas, el lateral izquierdo de la Academia, quien fue el asistidor en el gol de Maravilla Martínez, habló con la transmisión de ESPN Premium, en donde se ilusionó con la posibilidad de ser convocado por Lionel Scaloni para jugar con la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

“Uno tiene que seguir trabajando y ojalá algún día llegue y si no voy a ser un argentino más”, inició el lateral de 28 años. Además, siguiendo por la misma línea, manifestó: “No me gusta hablar, soy tímido. Tengo que seguir mejorando y trabajando”.

En caso de ser convocado por Scaloni, será la primera vez de Rojas en la mayor de la Selección Argentina, ya que tuvo pasos por los juveniles, en donde formó parte del plantel de la Sub 20 que disputó el Trofeo de L’Alcudia en 2016, año en el que fueron subcampeones.

Pensando en un posible llamado de la Albiceleste para las fechas de amistosos en 2026, el futbolista de Racing tendrá varios competidores en su puesto. Más allá del ya asentado como titular, Nicolás Tagliafico, hay otros jugadores que Scaloni también tiene en mente para esa posición.

Sin ir más lejos, en el fútbol argentino está Marcos Acuña, quien fue convocado para la fecha FIFA de octubre, aunque no sumó minutos por una lesión. Además, aparecen Valentín Barco y Julio Soler, quienes se desempeñan en la Ligue 1 y Premier League, respectivamente. Por último, Nicolás González también fue una variante en esa zona.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, el lateral de la Academia buscará seguir con este buen momento que está atravesando en el club y ganarse la primera convocatoria para la Selección Argentina. Cabe destacar que Scaloni sigue de cerca a Racing, ya que fue citado Facundo Cambeses e hizo su debut ante Puerto Rico.

ver también Gustavo Costas reveló la clave para que Racing le gane a Boca y llegue a la final del Torneo Clausura: “Volvimos a sentirnos felices”

Rojas celebró la victoria de Racing ante Boca

“Ganamos por el hambre y la humildad. Lo hablamos en el vestuario antes del partido. Habíamos comenzado el año siendo campeones y lo tenemos que terminar de la misma manera. Nos queda una final que va a ser complicada, pero este grupo viene de eliminar a River y a Boca, que es algo que nunca había pasado. Este grupo sigue haciendo historia”, comentó luego de la victoria de su equipo.

Y agregó respecto al gol de Maravilla Martínez, quien cortó una racha de 10 encuentros sin marcar: “Estoy muy feliz por él, no tengo goles en el torneo y lo que más quería era que Maravilla vuelva al gol porque lo estaba sufriendo y necesitaba volver al gol y tener esa tranquilidad. Nosotros confiamos muchísimo en él”.

Publicidad

Publicidad

Los números de Gabriel Rojas en Racing

Desde su llegada a la Academia a principios de 2023, el lateral izquierdo de 28 años lleva disputados un total de 123 partidos, en los que convirtió 4 goles y aportó 18 asistencias. Además, recibió 16 amarillas y fue expulsado una vez. En cuanto a su palmarés, ganó dos títulos internacionales.

En síntesis